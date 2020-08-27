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ТАСС
ТАСС

Приморье получит 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

В Приморском крае более 10 тыс. семей относятся к категории обманутых дольщиков. В прошлом году Минфин РФ выделил краю 1 млрд рублей, на эти средства удалось построить 28 тыс. кв. м жилья и вручить ключи более чем 500 семей.В источнике
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МИР 24

Приморье получит миллиард рублей на достройку домов обманутых дольщиков

МИР 2423:28
ТАСС

Приморье получит 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

ТАСС21:40
Владивосток-Новости

Кожемяко продолжает решать проблему обманутых дольщиков

Владивосток-Новости22:36
Российская газета

Приморье получит миллиард рублей на решение проблем дольщиков

Российская газета22:17
Интерфакс - Россия

Минфин выделит 1 млрд руб. для решения проблем «обманутых дольщиков» в Приморье - губернатор

Интерфакс - Россия21:46
REGNUM

На долгострои Приморья Минфин РФ выделил 1 млрд рублей

REGNUM23:11
Восток-Медиа

Минфин России выделил миллиард рублей на поддержку обманутых дольщиков в Приморье

Восток-Медиа21:37

В Кремле прокомментировали инцидент между военными России и США в САР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент между российскими и американскими военнослужащими на северо-востоке Сирии, в результате которого пострадали военные США.
RT на русском17:51
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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«Зенит» уступил «Динамо» и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

Центральный матч 5-го тура РПЛ "Динамо" - "Зенит" получился ярким и насыщенным на события: 11 желтых карточек, две красные, а также первое поражение команды Сергея Семака в чемпионате за 11 месяцев.
Газета.Ruвчера в 16:26

Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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PlayStation 5 не повторит ошибки PlayStation 4. Новая консоль получит адаптер Wi-Fi 6

Игровая консоль Sony PlayStation 5, как оказалось, порадует покупателей самым современным стандартом беспроводной связи — Wi-Fi 6. Это стало известно благодаря появлению устройства в базе одного бразильского регулятора.
iXBT.comвчера в 14:50

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.
РБКвчера в 04:48
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