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ТАСС
ТАСС

Приморье получит 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

В Приморском крае более 10 тыс. семей относятся к категории обманутых дольщиков. В прошлом году Минфин РФ выделил краю 1 млрд рублей, на эти средства удалось построить 28 тыс. кв. м жилья и вручить ключи более чем 500 семей.В источнике
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РИА Новости

Минфин направит 1 млрд рублей на достройку домов во Владивостоке

РИА Новости02:00
МИР 24

Приморье получит миллиард рублей на достройку домов обманутых дольщиков

МИР 2423:28
Интерфакс - Россия

Минфин выделит 1 млрд руб. для решения проблем «обманутых дольщиков» в Приморье - губернатор

Интерфакс - Россия21:46
Владивосток-Новости

Кожемяко продолжает решать проблему обманутых дольщиков

Владивосток-Новости22:36
Российская газета

Приморье получит миллиард рублей на решение проблем дольщиков

Российская газета22:17
REGNUM

На долгострои Приморья Минфин РФ выделил 1 млрд рублей

REGNUM23:11
ТАСС

Приморье получит 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

ТАСС21:40

Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине
РИА Новости17:35

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена
РБК17:37
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Издатель «Батеньки» обжаловал в ЕСПЧ блокировку статьи о героине

Сооснователь интернет-издания «Батенька, да вы трансформер» Антон Ярош обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на действия МВД и Роскомнадзора, которые приняли решение блокировать материал «Героин — собственность модели», посчитав его пропагандой употребления наркотиков.
РБК01:00

Volkswagen запустил серийное производство модели ID.4

На заводе Volkswagen в Цвиккау стартовал выпуск электрокроссов ID.4. Помимо этого, началась сборка модели на производственной площадке в китайском Антинге, а на американском заводе в Чаттануге процесс запустят в 2022 году.
Новые автомобили22:18
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Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил о заинтересованности в расследовании инцидента с Алексеем Навальным.
Газета.Ruвчера в 15:00
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Пропавшего 1 июля в Новосибирске подростка с аутизмом нашли мертвым

Пропавший в начале июля в Новосибирске 14-летний подросток найден мертвым в лесном массиве, сообщила журналистам старший помощник следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
ТАСС03:02
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