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ТАСС
ТАСС

Приморье получит 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

Приморский край получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков, сообщил в четверг в Instagram губернатор региона Олег Кожемяко.В источнике
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РИА Новости

Минфин направит 1 млрд рублей на достройку домов во Владивостоке

РИА Новости02:00
Общественное телевидение Приморья

Миллиард рублей выделят обманутым дольщикам

Общественное телевидение Приморья00:24
Восток-Медиа

Минфин России выделил миллиард рублей на поддержку обманутых дольщиков в Приморье

Восток-Медиа21:37
Владивосток-Новости

Кожемяко продолжает решать проблему обманутых дольщиков

Владивосток-Новости22:36
Российская газета

Приморье получит миллиард рублей на решение проблем дольщиков

Российская газета22:17
ТАСС

Приморье получит 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

ТАСС21:40
REGNUM

На долгострои Приморья Минфин РФ выделил 1 млрд рублей

REGNUM23:11

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшие соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК06:03
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Во Владивостоке мужчина напал с ножом на полицейского

Во Владивостоке полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, во время которого ножевые ранения получил сотрудник дорожно-патрульной службы, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.
Российская газета21:11
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
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