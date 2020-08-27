Приморье получит 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков
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Приморский край получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков, сообщил в четверг в Instagram губернатор региона Олег Кожемяко.В источнике
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