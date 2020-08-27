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ТАСС
ТАСС

Приморье получит 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

Приморский край получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков, сообщил в четверг в Instagram губернатор региона Олег Кожемяко.В источнике
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РИА Новости

Минфин направит 1 млрд рублей на достройку домов во Владивостоке

РИА Новости02:00
Общественное телевидение Приморья

Миллиард рублей выделят обманутым дольщикам

Общественное телевидение Приморья00:24
Восток-Медиа

Минфин России выделил миллиард рублей на поддержку обманутых дольщиков в Приморье

Восток-Медиа21:37
Владивосток-Новости

Кожемяко продолжает решать проблему обманутых дольщиков

Владивосток-Новости22:36
Российская газета

Приморье получит миллиард рублей на решение проблем дольщиков

Российская газета22:17
ТАСС

Приморье получит 1 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

ТАСС21:40
REGNUM

На долгострои Приморья Минфин РФ выделил 1 млрд рублей

REGNUM23:11

Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Известиявчера в 11:25
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Ханс-Дитер Флик: «„Баварию“ покинут прекрасные игроки. Было бы здорово работать с прежним составом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возможный уход полузащитника Тиаго Алькантары в другой клуб, а также вероятное возвращение хавбеков Филиппе Коутиньо и Ивана Перишича в свои клубы («Барселону» и «Интер» соответственно) по завершении арендных соглашений.
Sports.ru19:16

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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