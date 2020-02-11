Общество
EastRussiaПриморье вновь осталось без овощей из Китая
Специалисты уверены, если эти требования сохранятся, китайские овощи в Приморье поступать не будут. Уже сейчас на продуктовых базах заявляют о дефиците. После открытия границы в край завезли 350 тонн продукции, но она уже почти закончилась.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену
Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Гаджеты
Redmi показала совершенно новый продукт
Компания Redmi ранее официально сообщила о том, что пресс-конференция, посвященная анонсу нового продукта, состоится 11 февраля этого года.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Хоккей
Тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин просил водку во время игры
Бывший тренер "Вашингтон Кэпиталз" Грег Смит поделился курьезным эпизодом, который произошел с Александром Овечкиным во время его первого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
Таиланд выплатит семье погибших детей из России более $140 тысяч
Власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, погибших при столкновении катеров у острова Пхукет, более 4 млн таиландских бат ($140 тыс.).
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Происшествия
Полицейские устроили погоню за пьяным водителем на Дворцовой площади
Наука
Древнейший деревянный колодец
Дубовый сруб колодца 5256–5255 годов до н. э. был обнаружен при строительстве автотрассы близ чешского города Остров.
Культура
«Оскар» установил антирекорд по числу зрителей
Число зрителей церемонии сократилось на 20% по сравнению с прошлым годом и установило новый антирекорд — прошлый принадлежал 2018 году, но тогда за вручением «Оскаров» следили 26,5 млн человек.
Происшествия
Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии
Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.
Армия и оружие
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео
Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным срокам бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов
Если раньше преступники прикидывались сотрудниками службы безопасности банка и предупреждали россиян о блокировке счета в связи с подозрительными транзакциями, то теперь они используют новый сценарий: пугают закрытием счета.
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Спорт
Клебо и Сундбю вошли в состав сборной Норвегии на «Ски Тур»
Ассоциация лыжных видов спорта Норвегии опубликовала состав команды на "Ски Тур", который пройдёт с 15 по 23 февраля по трассам Швеции и Норвегии.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Политика
Дума Екатеринбурга запланировала 11 отставок
Депутаты гордумы Екатеринбурга обратили внимание на городскую Общественную палату, которая фактически не работает последние два года.
Происшествия
Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Общество
Минтранс не поддержал ограничения на использование шипованных шин
В Министерстве транспорта РФ заявили, что сокращение срока эксплуатации шипованной резины в России нецелесообразно из-за разных погодно-климатических условий в регионах, передает ТАСС.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Политика
Глава офиса президента Украины снова собрался в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке.
Футбол
В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой
В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.