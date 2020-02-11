Общество

EastRussiaEastRussiaПриморье вновь осталось без овощей из Китая

Специалисты уверены, если эти требования сохранятся, китайские овощи в Приморье поступать не будут. Уже сейчас на продуктовых базах заявляют о дефиците. После открытия границы в край завезли 350 тонн продукции, но она уже почти закончилась.
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