Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПриморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
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с чего всё началось
Приморский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и региональное министерство спорта решили приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне 2020-2021 годов, сообщает
 пресс-служба краевого правительства.
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