с чего всё началось

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.

Общество В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.

Экономика Коронавирус вынудит Норвегию распечатать «кубышку» Доходы королевства, которое, как и Россия, является сырьевой державой, сильно сократились, что заставляет власти страны пойти на распечатывание Государственного пенсионного фонда.

Наука Италия может остаться без фенхеля из-за новой болезни культуры Новая грибная болезнь фенхеля, вызванная новым родом и видом - Ochraceocephala foeniculi, впервые зафиксировали в 2017 году на 5% сорта фенхеля «Аполлон», выращенного в провинции Катания, Италия.

Здоровье ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19 Язаревич напомнил, что COVID-19 является новой болезнью, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических данных о том, как вырабатывается иммунитет к данному вирусу и как можно определить, что пациент полностью выздоровел.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Общество Москвичам запретят свободно передвигаться по городу без пропуска Кремль же считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Здоровье На оснащение больниц Ростовской области выделят 1 млрд рублей На оснащение и переоснащение больниц в Ростовской области оборудованием для борьбы с коронавирусом выделят более 1 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает 31 марта пресс-служба областной администрации.

Общество Из Индии вывезли более тысячи россиян Более тысячи россиян вывезены из Индии четырьмя самолетами российских авиакомпаний с 22 марта, сообщил российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.

Энергетика Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.