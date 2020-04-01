Коронавирус
Российская газетаПриморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса
Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
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с чего всё началось
Приморский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и региональное министерство спорта решили приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне 2020-2021 годов, сообщает пресс-служба краевого правительства.Российская газетавчера в 23:44
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Общество
Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС
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Певица Лолита Милявская рассказала о нападении на ее мать в Киеве за то, что она говорила на русском языке.
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Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
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Политика
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Шоу-бизнес
Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке
Общество
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Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
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В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
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Игры
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Bethesda и ZeniMax Online проводят очередную акцию бесплатного доступа к онлайновой ролевой игре The Elder Scrolls Online.
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Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
Социальные пенсии проиндексируют С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
В Новосибирске завыли сирены: город в режиме самоизоляции
Новосибирск, 1 апреля 2020, 06:14 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 1 апреля, завыли сирены — новосибирцев просят находиться дома.
Общество
Москвичам запретят свободно передвигаться по городу без пропуска
Кремль же считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом
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Общество
В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Здоровье
Работающая по 13 часов в день медсестра рассказала о муках зараженных коронавирусом пациентов
Девятнадцатилетняя медсестра, которая вынуждена работать по 13 часов в день в больнице города Саутгемптон, рассказала в интервью газете Daily Mail о муках зараженных коронавирусом пациентов.
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В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Здоровье
На оснащение больниц Ростовской области выделят 1 млрд рублей
На оснащение и переоснащение больниц в Ростовской области оборудованием для борьбы с коронавирусом выделят более 1 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает 31 марта пресс-служба областной администрации.
Общество
Lamborghini займется производством медицинских масок
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Общество
Из Индии вывезли более тысячи россиян
Более тысячи россиян вывезены из Индии четырьмя самолетами российских авиакомпаний с 22 марта, сообщил российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.
Энергетика
Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие
В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
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