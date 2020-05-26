Коронавирус

ТАССТАССПриморский край начал смягчать ограничения из-за коронавируса

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о начале первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале правительства региона. Предполагается, что на первом этапе заработают парикмахерские, салоны красоты, ателье.
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Ограничения, введенные из-за COVID, начали отменять в России

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В Приморье смягчили режим ограничений

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КП - Владивостоквчера в 22:22

В Приморье приступили к снятию ограничений из-за COVID-19

Российская газетавчера в 22:36

Приморский край начал смягчать ограничения из-за коронавируса

ТАССвчера в 22:00
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Писатель Драгунский сообщил о смерти бывшего главы Минэнерго России

На посту министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин, а бывший первый министр энергетики осенью 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.
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За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 65 человек.
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Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
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Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
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США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия.
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За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
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Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

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Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Приморского края с 20 декабря 2018. Губернатор Сахалинской области с 13 сентября 2015 по 26 сентября 2018.
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