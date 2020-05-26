Коронавирус
ТАССПриморский край начал смягчать ограничения из-за коронавируса
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о начале первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале правительства региона. Предполагается, что на первом этапе заработают парикмахерские, салоны красоты, ателье.
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Энергетика
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
Энергетика
ГТЛК отказалась от нефтяного терминала на Белом море
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) вышла из проекта терминала по перевалке нефтепродуктов «Витино» под Кандалакшей в Мурманской области.
РБК 00:30
Игры
Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13
Виртуальный Берлин образца 1980-х годов должен был стать местом действия теперь уже отменённого стелс-экшена Hangar 13 (студия-разработчик Mafia III) под названием Rhapsody.
3DNews 03:52
Наука
Ученых шокировали рассказы людей, переживших клиническую смерть
Пережившие клиническую смерть многие пациенты шокировали врачей рассказами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:11
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
В Сети набирает популярность видеоролик, в котором 12-летний школьник из Италии хладнокровно отступает от большого медведя, не паникуя и не привлекая к себе внимание опасного хищника.
Народные новости 04:49
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 05:06
Общество
Писатель Драгунский сообщил о смерти бывшего главы Минэнерго России
На посту министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин, а бывший первый министр энергетики осенью 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.
Известия 04:48
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 65 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 65 человек.
АиФ Саратов 01:46
Киберспорт
Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей
Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru вчера в 05:45
Кино
Джейсон Стейтем может сыграть супергероя в киновселенной Marvel
iReactor 24 мая в 09:40
Экономика
МСБ сможет уточнить ОКВЭД для получения господдержки
25 мая 2020 года стало известно, что малый и средний бизнес (МСБ) сможет уточнить до 1 июля текущего года основной вид деятельности по ОКВЭД для получения государственной поддержки.
Саминвестор 03:53
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13
Политика
Дело из-за прослушки Порошенко и Байдена возбудили на Украине
Госбюро расследований Украины возбудило дело по факту прослушки разговора бывшего президента страны Петра Порошенко с бывшим вице-президентом Соединённых Штатов Джозефом Байденом.
News.ru 03:02
Общество
В Бенине освобождены захваченные пиратами российские моряки
«По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан, члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher -- старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун -- были освобождены»,-- сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 04:25
Экономика
Предсказана судьба цен на авиабилеты по России летом
Предсказана судьба цен на авиабилеты по России грядущим летом — в июне стоимость авиаперевозок по внутренним направлениям будет аналогична прошлогодней или ниже ее.
Lenta.ru 02:32
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Городовой 03:12
Армия и оружие
Ополчение ДНР уничтожило шесть минометов украинских силовиков
Русская Планета 05:30
Политика
Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
РБК вчера в 05:18
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Дни24 вчера в 07:24
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Шоу-бизнес
Возлюбленный Бузовой купил автомобиль за 10 млн рублей
Издание Starhit со ссылкой на блогера Эрика Давидовича утверждает, что речь идет о BMW Х6 М competition, стоимость которого варьируется от 9,7 до 11,6 миллионов рублей.
Московский Комсомолец 02:28
Общество
За сутки в Югре подтвердили 94 новых случая коронавируса
За последние сутки, на 26 мая, в Югре зарегистрировано 94 новых случая коронавирусной инфекции в 10 муниципальных образованиях.
Вестник 03:50
Общество
Доктор Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что антибактериальное мыло не подходит для использования каждый день, его следует оставлять для специфического применения, для особых категорий больных.
Наша версия 03:12
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Политика
США построили на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия.
Lenta.ru 03:56
Армия и оружие
СБУ обвинила уроженца России в убийстве украинских спецназовцев в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что установила персональные данные лиц, причастных к убийству украинских спецназовцев в Луганской области в мае 2018 года.
Lenta.ru 05:07
Общество
В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19
За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета 05:12
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель экипажа Ми-8 на Чукотке
Министерство обороны РФ подтвердило гибель экипажа вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ при жесткой посадке в Анадыре.
Известия 00:24