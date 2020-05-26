Коронавирус
ТАССПриморский край начал смягчать ограничения из-за коронавируса
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о начале первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале правительства региона. Предполагается, что на первом этапе заработают парикмахерские, салоны красоты, ателье.
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Происшествия
В Курганской области похитили человека
В марте 2018 года трое курганцев похитили жителя села Падеринское Кетовского района.
URA.Ru 02:25
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
Общество
Эпидемиолог рассказал, когда снимут ограничения по коронавирусу
В случае если установится такой уровень, занос вируса будет иметь меньший эффект, рассказал главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
News.ru 24 мая в 00:42
Происшествия
На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках
Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.
REGNUM вчера в 11:31
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
РИА Новости 24 мая в 23:46
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Футбол
Зидан назван лучшим тренером в истории Лиги чемпионов
Третье место занял Карло Анчелотти, который приводил «Милан» к победе в ЛЧ в 2003 и 2007 годах. Также он побеждал с «Реалом» в 2014 году.
ГЛАС.RU вчера в 22:46
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 02:08
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
Общество
У 11% сдавших анализы екатеринбуржцев нашли антитела к коронавирусу
С 16 мая лаборатория «Хеликс» проводила тесты на антитела IgG к коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области.
Екатеринбург Онлайн вчера в 17:50
Общество
Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Sostav.ru 24 мая в 22:40
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявили 72 новых случая коронавируса
В Челябинской области на утро 26 мая зафиксировано 2356 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Южноуральская панорама 02:25
Экономика
Принят закон, который освобождает бизнес от налогов и взносов за второй квартал 2020 года
Для наглядности перечень видов налогов, от уплаты которых освобождены субъекты МСП, с указанием периодов уплаты мы представили в виде таблицы.
Бухонлайн 01:58
Авто
Новые проекты КАМАЗа: ШАТЛ, Аватар, беспилотная маршрутка
Не менее интересной разработкой стал проект ШАТЛ (Широко Адаптивная Транспортная Логистика).
Car.ru 02:26
Политика
ГБР Украины открыло дело о «прослушке» в кабинете Порошенко
Киев, 26 мая 2020, 09:00 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело о возможном прослушивании разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, сообщило 25 мая издание «Украинская правда».
REGNUM 02:00
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
Происшествия
В Самарской области загорелись 11 жилых домов
В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru вчера в 09:51
Фигурное катание
Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok
Видеофрагмент из показательного номера "Лара Крофт" олимпийской чемпионки Алины Загитовой, где спортсменка не может расстегнуть куртку, собрал 22 млн просмотров.
Реальное время вчера в 06:11
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Гаджеты
Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S
NewInform вчера в 10:22
Общество
На Украине выпустили игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр выпустили в продажу новую стратегию, в которой обыгрываются альтернативные версии исторических событий.
Московский Комсомолец вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Переживший 5 лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Как известно, 5 лет назад артист перенес инсульт и в настоящее время восстанавливает свое здоровье.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:33
Экономика
Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
Главный региональный вчера в 04:10
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК вчера в 13:23