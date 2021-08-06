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Примсоцбанк повысил ставки по вкладам

ПСБ предложил новый вклад «Сильная ставка» с доходностью до 6,95% годовых, который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке.
SIA.ru
ВТБ увеличил ставки по вкладу «Ваш Пенсионный».
Орловские новости
Для клиентов ВТБ базовая ставка по вкладу «Ваш пенсионный» увеличивается до 5% без капитализации процентов при перечислении дохода на мастер-счет либо до 5,25% с учетом капитализации.
Вслух.Ру
Максимальная доходность по вкладу составит 6,25% годовых: дополнительную выгоду можно получить, подключив к Мультикарте опцию «Сбережения».
Комсомольская правда

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Примсоцбанк повысил ставки по вкладам

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