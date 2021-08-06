SIA.ruПримсоцбанк повысил ставки по вкладамПСБ предложил новый вклад «Сильная ставка» с доходностью до 6,95% годовых, который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке.SIA.ruВТБ увеличил ставки по вкладу «Ваш Пенсионный».Орловские новостиДля клиентов ВТБ базовая ставка по вкладу «Ваш пенсионный» увеличивается до 5% без капитализации процентов при перечислении дохода на мастер-счет либо до 5,25% с учетом капитализации.Вслух.РуМаксимальная доходность по вкладу составит 6,25% годовых: дополнительную выгоду можно получить, подключив к Мультикарте опцию «Сбережения».Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьАфанасий-бизнесАфанасий-бизнесСибдепоInfopro54АК&МPrivet-Rostov.ruНИА Нижний НовгородОрловские новостиChelindustry.ruПодробнее о событииПримсоцбанк повысил ставки по вкладамSIA.ru22:09Банк ДОМ.РФ повысил доходность по рублёвым вкладамАК&Мвчера в 10:49ВТБ повышает доходность по вкладу «Ваш пенсионный» до 6,25%Орловские новости4 августа в 07:40Банк ВТБ улучшил условия запуска вклада «Ваш пенсионный»Banki-vrn.ruвчера в 02:59Банк ВТБ увеличил доходность по вкладу «Ваш пенсионный» до 6,25%Комсомольская правда4 августа в 09:10ПСБ запустил вклад «Сильная ставка» под 6,95% годовых и повысил ставки по всей линейке сберегательных продуктовСибдеповчера в 06:46Вклады Банка «Левобережный» с доходностью от 5% до 7,5% годовыхInfopro544 августа в 05:12Показать ещёОценитьПоделиться