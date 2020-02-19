Общество

ИзвестияИзвестияПринц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

Королева Елизавета II запретила им использовать это словосочетание из-за ассоциации с правящим домом Великобритании. 9 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость.
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с чего всё началось
После длительных и сложных переговоров Елизавета II и её приближённые согласились, что пара не может употреблять слово «королевский» в названии своего товарного знака, сообщает
 Daily Mail.
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Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»

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При стрельбе в Германии погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
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Происшествия

Первые пассажиры лайнера Diamond Princess сошли на берег

Первые пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама, сошли на берег.
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Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

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РИА Новости 06:49
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Обстановка между ЛНР и ВСУ обострилась в районе Кировска

Серьезное обострение ситуации между ЛНР и ВСУ наблюдается в районе населенного пункта Кировск в Донбассе, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
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Россиянам рассказали, какие приложения опасно скачивать на смартфоны

Как объяснил YouTube-каналу «КаскадТВ» заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин, многие пользователи любят устанавливать программы, которые помогают отсеивать спам-звонки.
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В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
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Аппарат НАСА «Юнона» обновляет загадку воды на Юпитере

Миссия НАСА «Юнона» («Juno») представила свои первые научные результаты о количестве воды в атмосфере Юпитера.
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Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
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Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
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Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
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Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии

Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.
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Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

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Признаюсь, что покупала голоса, но только в том количестве, которое было разрешено правилами Первого канала.
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Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

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Для решения проблем квантовой оптики используют машинное обучение

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Легендарный аргентинский футболист, а в настоящее время главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал под прицел телекамер, когда ассистент принёс ему неизвестное вещество.
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Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

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Снижение цен наблюдается уже несколько месяцев подряд и недавно аппараты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, стали предлагаться по цене еще меньше, чем ранее.
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Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Француз Мартен Фуркад вновь подтвердил свой высокий класс, победив в индивидуальной гонке среди мужчин на чемпионате мира.
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В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
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