Общество

РИА НовостиРИА НовостиПринц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
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Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег

URA.Ru17:53

Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титулов и вернут деньги в казну

РБК15:24

Британский принц Гарри и его супруга перестанут выполнять королевские обязанности с весны нынешнего года

Эхо Москвы14:59

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

РИА Новости15:19

Принц Гарри и Меган Маркл не будут использовать свои титулы

Известия14:03

Принц Гарри и Меган Маркл весной перестанут быть «Высочествами»

Вести.Ru14:42

Официально: королева Елизавета дала «вольную» принцу Гарри и Меган Маркл

ОК!14:09
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Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США

Венесуэла готова к диалогу с США, сообщил в интервью газете Washington Post президент Николас Мадуро.
Коммерсантъ 21:51
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
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Конор возвращается: Макгрегор проведет бой с Серроне в Лас-Вегасе

Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.
РИА Новости 04:00
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Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
РИА Новости 18:59
Политика

Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.
РИА Новости 22:27
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Газета.Ru 08:52
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Кирове

Днём 23 января температура упадёт до - 6 ˚ С, 24 января — до - 8 ˚ С. В ночь на пятницу прогнозируют похолодание до - 12 ˚ С. Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.
RT на русском 13:21
Происшествия

Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Lenta.ru 12:48
Политика

Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Газета.Ru вчера в 20:53
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«Монреаль» обыграл «Вегас», Ковальчук забил гол и реализовал буллит

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Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10 в России

Компания Huawei начала обновлять смартфоны до оболочки EMUI 10 на базе Android 10 в России.
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Хованцев об интервью Падина: В человеке говорит злоба

«Просто считаю, что в человеке говорит злоба», — сказал Хованцев.
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Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ

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На Луне могут найти жизнь

Еще до высадки на Луну первых людей ученые знали, что спутник нашей планеты безжизненный, пустой, стерильный.
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Польша заявила права на ряд произведений искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
РИА Новости 06:52
Здоровье

Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая

Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Известия 22:41
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 02:23
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс вчера в 17:54
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Общество

Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

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Вода помогает в борьбе с лишним весом

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Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
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У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ 05:30
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На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
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Андрей Рублёв выиграл турнир в Аделаиде

Ранее ГЛАС сообщал о победе Рублева в полуфинале турнира в Аделаиде.
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Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тыс. рублей

Эксперты «Российской газеты» составили свой список лучших десятилетних машин стоимостью от 250 тысяч рублей.
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Главного Советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
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Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

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В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

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