Общество
РИА НовостиПринц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
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Политика
Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США
Венесуэла готова к диалогу с США, сообщил в интервью газете Washington Post президент Николас Мадуро.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Единоборства
Конор возвращается: Макгрегор проведет бой с Серроне в Лас-Вегасе
Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.
Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
Политика
Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины
Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Кирове
Днём 23 января температура упадёт до - 6 ˚ С, 24 января — до - 8 ˚ С. В ночь на пятницу прогнозируют похолодание до - 12 ˚ С. Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Вегас», Ковальчук забил гол и реализовал буллит
Гаджеты
Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10 в России
Компания Huawei начала обновлять смартфоны до оболочки EMUI 10 на базе Android 10 в России.
Биатлон
Хованцев об интервью Падина: В человеке говорит злоба
«Просто считаю, что в человеке говорит злоба», — сказал Хованцев.
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Космос
На Луне могут найти жизнь
Еще до высадки на Луну первых людей ученые знали, что спутник нашей планеты безжизненный, пустой, стерильный.
Политика
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Здоровье
Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая
Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Теннис
Андрей Рублёв выиграл турнир в Аделаиде
Ранее ГЛАС сообщал о победе Рублева в полуфинале турнира в Аделаиде.
Авто
Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тыс. рублей
Эксперты «Российской газеты» составили свой список лучших десятилетних машин стоимостью от 250 тысяч рублей.
Политика
Главного Советника Трампа по России отстранили от работы
Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Технологии
Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони
Американская компания Amazon экспериментирует с терминалами, где можно будет оплатить покупки взмахом ладони.