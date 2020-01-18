Общество
РИА НовостиПринц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
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Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Общество
Тайная видеокамера в спальне как норма
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился в первом раунде. Ирландцу понадобилось 40 секунд, чтобы одержать победу над Дональдом Серроне.
Политика
Польша заявила о правах на ряд предметов искусства в России
Несуществующий вопрос Как заявил РИА Новости и.о. министра культуры Владимир Мединский, Россия ни при каких обстоятельствах не будет обсуждать возвращение произведений искусства.
Политика
Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины
Хоккей
«Монреаль» победил «Вегас», у Ковальчука — гол и реализованный буллит
Общество
Названы самые популярные лечебные курорты в России
Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Происшествия
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 на северо-западе Китая.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Происшествия
После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы
Здоровье
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в центре России
В конце следующей недели в центральных регионах России прогнозируется резкое понижение температуры.
Авто
Опубликован список опций топовой версии Kia Seltos
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Футбол
Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде
Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Экономика
Курс рубля вырос перед рассмотрением Мишустина на пост главы кабмина
Вечером стала известна кандидатура на пост премьера, фьючерсы и валютный рынок отреагировали спокойно.
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Кино
Клим Шипенко объяснил успех своего фильма «Холоп»
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Здоровье
Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая
Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Футбол
Исламхан провел первую тренировку в «Зените»
Культура
Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Экономика
Полис ОСАГО снизился в стоимости на 5%
По итогам 2019 года средняя цена полиса ОСАГО сократилась на 5% в сравнении с 2018 годом.