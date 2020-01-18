Общество

РИА НовостиРИА НовостиПринц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
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Официально: королева Елизавета дала «вольную» принцу Гарри и Меган Маркл

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У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

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Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился в первом раунде. Ирландцу понадобилось 40 секунд, чтобы одержать победу над Дональдом Серроне.
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Польша заявила о правах на ряд предметов искусства в России

Несуществующий вопрос Как заявил РИА Новости и.о. министра культуры Владимир Мединский, Россия ни при каких обстоятельствах не будет обсуждать возвращение произведений искусства.
РИА Новости вчера в 14:37
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Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины

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«Монреаль» победил «Вегас», у Ковальчука — гол и реализованный буллит

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Названы самые популярные лечебные курорты в России

Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
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В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 на северо-западе Китая.
RT на русском вчера в 23:19
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
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Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

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После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы

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Из российских аптек изымают популярный спазмолитик

Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
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Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в центре России

В конце следующей недели в центральных регионах России прогнозируется резкое понижение температуры.
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Опубликован список опций топовой версии Kia Seltos

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Армия и оружие

Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»

Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
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Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram

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Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде

Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Актуальные Новости 00:10
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Курс рубля вырос перед рассмотрением Мишустина на пост главы кабмина

Вечером стала известна кандидатура на пост премьера, фьючерсы и валютный рынок отреагировали спокойно.
РБК 16 января в 02:02
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
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Клим Шипенко объяснил успех своего фильма «Холоп»

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Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая

Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
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Исламхан провел первую тренировку в «Зените»

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Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
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Полис ОСАГО снизился в стоимости на 5%

По итогам 2019 года средняя цена полиса ОСАГО сократилась на 5% в сравнении с 2018 годом.
ГЛАС.RU 15 января в 19:00
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