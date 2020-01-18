Общество
РИА НовостиПринц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов весной
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
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Гаджеты
Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10 в России
Компания Huawei начала обновлять смартфоны до оболочки EMUI 10 на базе Android 10 в России.
Происшествия
Охранник ТЦ в Москве избил подростка
В подмосковных Химках охранник торгового центра "МЕГА" нанес побои подростку. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
Происшествия
В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Происшествия
В Ереване экс-главу спецслужбы Армении нашли застреленным
Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении с огнестрельным ранением.
Шоу-бизнес
Никас Сафронов может написать икону с ликом Началовой
Никас Сафронов рассказал, что получил заказ на икону с ликом Юлии Началовой.
Общество
Жительницу Латвии возмутило использование русского языка в стране
Латвийский депутат Александр Кирштейнс оценил пост своей соотечественницы в "Твиттере", где она пожаловалась на русскоговорящего врача в Риге.
Футбол
Агуэро забил 250-й гол за «Манчестер Сити»
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Политика
Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента
«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
Кино
Актер Хэнк Азария отказался продолжать озвучку Апу в «Симпсонах»
Американский актер Хэнк Азария отказался продолжать озвучивать индийского продавца круглосуточного магазина "На скорую руку" Апу Нахасапимапетилона в мультсериале "Симпсоны", передает Variety.
Космос
В NASA заявили о приближении к Земле на выходных пяти крупных астероидов
Гаджеты
Производительность iPhone 12 может достигнуть MacBook Pro
Согласно отчёту специалистов MacWorld, iPhone 12 будет такой же мощный, как MacBook Pro.
Экономика
Арендодателей квартир заставят платить налог
Для привлечения россиян к платформе, правительство планирует представить дополнительные бесплатные приложения в системе: создание и заключение электронного договора аренды квартиры, льготное страхование жилья и услуги налогового агента.
Здоровье
Популярное у россиян лекарство изымают из аптек: оно смертельно опасно
Есть вероятность смертельного исхода. Две партии препарата не соответствуют показателю «Пирогенность».
Политика
Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Политика
В Пушкинском музее оценили заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России
Армия и оружие
Российский спецназ перехватил в Сирии колонну с американским вооружением
Общество
В Китае зафиксирована рекордно низкая рождаемость
Рождаемость в Китае упала до минимальных значений за последние 70 лет.
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам
С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Происшествия
Машинист в Чите погиб при наезде тепловоза
По предварительным данным, 52-летний мужчина, работавший машинистом тепловоза, погиб в результате наезда тепловоза из-за несоблюдения техники безопасности.
Единоборства
Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246
В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в субботу, 18 января, прибыл в Берлин для участия в конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Здоровье
Офтальмологи назвали самые полезные для здоровья глаз продукты
Врачи-офтальмологи определили и назвали самые полезные для поддержания зрения и здоровья глаз продукты.