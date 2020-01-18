Общество

РИА НовостиРИА НовостиПринц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов весной

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
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Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег

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Поссорились со всеми: как Меган и Гарри ругались с четой Бэкхем

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Для привлечения россиян к платформе, правительство планирует представить дополнительные бесплатные приложения в системе: создание и заключение электронного договора аренды квартиры, льготное страхование жилья и услуги налогового агента.
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Есть вероятность смертельного исхода. Две партии препарата не соответствуют показателю «Пирогенность».
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Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
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Рождаемость в Китае упала до минимальных значений за последние 70 лет.
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С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
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