Общество

REGNUMREGNUMПринц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

«Гарри, Меган и Арчи всегда будут очень любимыми членами моей семьи», — отметила Елизавета II. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Читать в источнике
Комментировать150

Подробнее о событии

Принц Гарри и Меган Маркл не будут использовать свои титулы

Известия14:03

Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титулов и вернут деньги в казну

РБК14:43

Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титула Их Высочеств

ТАСС14:39

Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов и денег

Lenta.ru14:07

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов весной

РИА Новости15:19

Принц Гарри и Меган Маркл весной перестанут быть «Высочествами»

Вести.Ru14:42

Королева: Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами моей семьи

Газета.Ru14:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Происшествия

Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

РБК 14:27
Происшествия

В московском аквапарке 4-летнюю девочку засосало в трубу

Газета.Ru 11:11
Политика

Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
РБК 17:57
Общество

Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
REGNUM 15:00
Здоровье

Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Вечерний курьер вчера в 04:58
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Lenta.ru 16:06
Армия и оружие

В сирийском Алеппо идут тяжёлые бои: ВКС России бьют по террористам

Как сообщало EADaily, 16 января сирийские правительственные войска начали массированные ракетно-артиллерийские удары по позициям боевиков ХТШ и протурецкого «Национального фронта освобождения» (НФО) по всей западной окраине города Алеппо и юго-западнее административного центра одноимённой провинции вдоль трассы М5.
Евразия Daily 10:29
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли в подвале

Российская газета вчера в 00:54
Шоу-бизнес

44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами

Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Родной город вчера в 13:08
Происшествия

В Реутове госпитализированы девять постояльцев дома престарелых

Девять постояльцев дома престарелых из подмосковного Реутова госпитализированы из-за пищевого отравления, в настоящий момент их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.
РИА Новости 08:17
Футбол

Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» разбить «Сампдорию»

Bookmaker-ratings.ru 11:11
Гаджеты

Find X2 от OPPO получит QHD+ экран с частотой обновления 120 Гц

6,5-дюймовый экран для будущего флагмана Орро будет производить компания Samsung, которая заявляет о поддержке ее OLED-панелью разрешения QHD+ (1,44 тысячи на 3,168 тысячи пикселей).
Faktom 09:11
Политика

Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Газета.Ru вчера в 20:53
Космос

У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету

В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.
Life.ru 16 января в 09:58
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 02:23
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Унион» и упрочил лидерство в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» набрал 40 очков и упрочил лидерство в чемпионате. Второй идет «Боруссия» из Менхенгладбаха, у которой 35 очков.
ProstoProSport 14:17
Шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева рассказала в Сети о «страшном» заболевании

Российская исполнительница Юлия Савичева поделилась с поклонниками в Сети информацией о «страшном» вирусном заболевании, которым она успела заразиться во время отпуска.
iReactor 17:56
Происшествия

Криворожский преступник зарезал двух человек

В Кривом Рогу задержали зарезавшего двух человек мужчину, сообщила 18 января пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.
REGNUM 17:33
Политика

Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства

Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.
RT на русском 13:51
Происшествия

Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником

Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Lenta.ru 13:30
Здоровье

Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Вечерняя Москва 09:47
Происшествия

В Петербурге арестовали обвиняемого в избиении своих детей мужчину

Фрунзенский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в избиении своих детей, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
РБК 14:09
Здоровье

В 2019 году витамины «Витрум» были изъяты из российских аптек, а Росздравнадзор признал недоброкачественной партию «Омез», поступившую в омские аптеки

Количество аптек растет с каждым годом, и тема качества лекарств по-прежнему актуальна.
Коммерческие Вести 02:52
Политика

Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Газета.Ru вчера в 08:01
Армия и оружие

Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»

Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Известия 16 января в 18:25
Здоровье

Онищенко и Скворцова поспорили о потреблении алкоголя россиянами

Показатель потребления алкоголя в России превышает норму, установленную ВОЗ, и это является «угрозой генофонду нации», считает депутат.
Телеканал 360° 16 января в 09:49
Хоккей

Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ

Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
RT на русском 10:40
Политика

Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.
Коммерсантъ 16:50
Футбол

Соболев вернулся в «Крылья Советов»

Советский спорт 09:24
Наука

У шизофреников нашли недостаток белка в синапсах

В результате авторы работы пришли к выводу, что у людей с шизофренией людей в синапсах оказалось меньше белка SV2A, чем у здоровых участников опытов.
МедиаПоток вчера в 03:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Меган, герцогиня Сассекская
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное