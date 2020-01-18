Общество
REGNUMПринц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
«Гарри, Меган и Арчи всегда будут очень любимыми членами моей семьи», — отметила Елизавета II. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
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Общество
Самую высокую зарплату в украинском правительстве получает Аваков
Пресс-служба кабинета министров Украины опубликовала средние зарплаты всех министров: самая высокая зарплата у главы МВД Арсена Авакова - 4,2 тысячи долларов в месяц, премьер Алексей Гончарук в среднем в месяц получал около 2,5 тысячи долларов.
Футбол
Игорь Дивеев: «Можно сказать, моя жизнь сразу перевернулась»
Все хорошо! — цитирует Дивеева официальный сайт ЦСКА.
Футбол
«Челси» на 94-й минуте проиграл «Ньюкаслу»
Футболисты «Ньюкасла» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии нанесли поражение «Челси» из Лондона.
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Политика
Путин лично поздравил дочь Ельцина с юбилеем
Президент России Владимир Путин лично поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске
Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Космос
SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
Политика
Пушков ответил Помпео на слова о смене правительства России
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Твиттере прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского Кабинета министров.
Общество
Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране
Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
Политика
Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает правильной практику, когда глава государства бессрочно находится у власти, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Армия и оружие
Не менее 24 йеменских военных погибли в результате обстрела казармы
Не менее 24 военных погибли и 20 получили ранения в результате ракетного обстрела казармы армии Йемена в провинции Мареб на северо-востоке страны.
Общество
Познер прокомментировал требование лишить Урганта гражданства
Журналист Владимир Познер отреагировал на требования участников движения «Сорок сороков» лишить Ивана Урганта гражданства.
Наука
Впервые расшифрован геном гигантского кальмара
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Единоборства
Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед боем
36-летний Серроне в прошлом году одержал две победы и потерпел два поражения. У него 36 выигранных боя из 50, проведенных за карьеру.
Спорт
Лыжник Александр Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).
Политика
Китай угрожает лидерству США в мировой экономике, считает эксперт
Общество
В России зафиксирован первый случай смерти из-за снюса
В России зафиксирован первый случай смерти из-за употребления снюса. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Авто
Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser
Японский автопроизводитель Toyota представит серийную версию нового кроссовера Toyota TJ Cruiser в мае 2020 года.
Политика
Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Технологии
Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони
The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что Amazon разрабатывает платежные терминалы, где для оплаты будет достаточно коснуться их ладонью.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева сделала новую прическу
Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
Шоу-бизнес
Дунаевский разводится с седьмой женой
Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.