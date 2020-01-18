Общество

REGNUMREGNUMПринц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

«Гарри, Меган и Арчи всегда будут очень любимыми членами моей семьи», — отметила Елизавета II. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Читать в источнике
Комментировать123

Подробнее о событии

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов весной

РИА Новости15:19

Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титулов и вернут деньги в казну

РБК14:43

Принц Гарри и Меган Маркл весной перестанут быть «Высочествами»

Вести.Ru14:42

Принц Гарри и Меган Маркл не будут использовать свои титулы

Известия14:03

Букингемский дворец решил судьбу принца Гарри и Меган Маркл

Московский Комсомолец13:59

Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титула Их Высочеств

ТАСС14:39

Королева: Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами моей семьи

Газета.Ru14:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Политика

Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Известия 15:31
Общество

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Коммерсантъ 05:50
Политика

Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы

Телеканал 360° 03:53
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости 16:23
Общество

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

РИА Новости 13:47
Здоровье

Малышева назвала самый безопасный тип рака

Вечерний курьер 16 января в 15:11
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.
Газета.Ru 16:26
Политика

Орешкин может стать помощником Путина

Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента РФ Владимира Путина.
Аргументы недели 00:52
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Происшествия

В Самаре потушили пожар в ресторане

Крупный пожар в ресторане в Самаре, где днем загорелась кровля, ликвидирован на площади 1200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости 14:08
Политика

Директора авиазавода на Украине уволили за фото в российской форме

Директор 410-го авиазавода «Укроборонпрома» Алексей Попов был уволен через шесть дней после назначения на должность.
Взгляд.ру 12:59
Футбол

Бауэр: в Германии пишут — «Шальке» счастлив, что больше не должен платить зарплату Тедеско

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился мнением о несостоявшемся переходе в «Спартак» и рассказал, что говорят о наставнике московского клуба Доменико Тедеско в Германии.
Чемпионат вчера в 07:30
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде

Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец 13:36
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Телеканал 360° 16 января в 21:20
Политика

Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.
Компания 16 января в 04:48
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 16 января в 10:31
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru вчера в 05:10
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° 09:33
Транспорт

Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной

Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Ведомости 03:49
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в суде Новокузнецка арестован на 2 месяца

Профиль 04:33
Шоу-бизнес

44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами

Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Родной город вчера в 13:08
Политика

Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области.
ТК Звезда 05:52
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ 05:30
Происшествия

В Москве после жалоб соседей на музыку нашли убитого мужчину

В городском округе Щербинка, расположенном в Новой Москве, после жалоб соседей на музыку, которая была включена в квартире одного из домов на протяжении десяти дней, был найден труп мужчины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
Газета.Ru 09:24
Единоборства

Конор Макгрегор сразится против Дональда Серроне в Лас-Вегасе

В соперники выбран опытный Дональд Серроне. Бой состоится в ночь с 18 на 19 января на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
Turkmenportal 06:49
Футбол

Спаситель Каземиро: «Реал» избежал домашней потери очков с «Севильей»

В центральном матче 20-го тура испанской Примеры встречались два бывших клуба Дениса Черышева – мадридский «Реал» и «Севилья».
Евро-футбол.ру 11:51
Происшествия

В московском аквапарке 4-летнюю девочку засосало в трубу

Газета.Ru 11:11
Футбол

Футболист Баду заявил о готовности умереть за «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Малькольм Баду обратился к болельщикам команды.
RT на русском 10:27
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Общество

Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина

Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
РИА Новости 14:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Меган, герцогиня Сассекская
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное