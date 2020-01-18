Общество
REGNUMПринц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
«Гарри, Меган и Арчи всегда будут очень любимыми членами моей семьи», — отметила Елизавета II. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Читать в источнике
Оценить151
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Политика
Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара
Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Общество
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Политика
Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Здоровье
Малышева назвала самый безопасный тип рака
Хоккей
Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд
Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.
Политика
Орешкин может стать помощником Путина
Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента РФ Владимира Путина.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Происшествия
В Самаре потушили пожар в ресторане
Крупный пожар в ресторане в Самаре, где днем загорелась кровля, ликвидирован на площади 1200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
Политика
Директора авиазавода на Украине уволили за фото в российской форме
Директор 410-го авиазавода «Укроборонпрома» Алексей Попов был уволен через шесть дней после назначения на должность.
Футбол
Бауэр: в Германии пишут — «Шальке» счастлив, что больше не должен платить зарплату Тедеско
Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился мнением о несостоявшемся переходе в «Спартак» и рассказал, что говорят о наставнике московского клуба Доменико Тедеско в Германии.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде
Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Политика
Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Транспорт
Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной
Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Политика
Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области.
Происшествия
В Москве после жалоб соседей на музыку нашли убитого мужчину
В городском округе Щербинка, расположенном в Новой Москве, после жалоб соседей на музыку, которая была включена в квартире одного из домов на протяжении десяти дней, был найден труп мужчины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
Единоборства
Конор Макгрегор сразится против Дональда Серроне в Лас-Вегасе
В соперники выбран опытный Дональд Серроне. Бой состоится в ночь с 18 на 19 января на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
Футбол
Спаситель Каземиро: «Реал» избежал домашней потери очков с «Севильей»
В центральном матче 20-го тура испанской Примеры встречались два бывших клуба Дениса Черышева – мадридский «Реал» и «Севилья».
Футбол
Футболист Баду заявил о готовности умереть за «Спартак»
Защитник московского «Спартака» Малькольм Баду обратился к болельщикам команды.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Общество
Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина
Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.