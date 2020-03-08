Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР. Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве. Еще одной особенностью этого мероприятия стало то, что участники вместо рукопожатия ограничились кивком головы.

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

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