Общество
Общественное телевидение РоссииПринц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР. Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве. Еще одной особенностью этого мероприятия стало то, что участники вместо рукопожатия ограничились кивком головы.
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Меган Маркл и принц Гарри последний раз появились на публике в королевском статусе
Телеканал 360°вчера в 12:54
Принц Гарри и Меган Маркл исполнят последнюю «королевскую» обязанность
Московский Комсомолецвчера в 12:06
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Газета.Ruвчера в 21:37
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