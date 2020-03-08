Общество

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииПринц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР. Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве. Еще одной особенностью этого мероприятия стало то, что участники вместо рукопожатия ограничились кивком головы.
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Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Life.ruвчера в 23:09

Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии

Известиявчера в 20:45

Принц Гарри и Меган Маркл посетили последнее мероприятие как члены королевской семьи

ФАНвчера в 07:57

Меган Маркл и принц Гарри последний раз появились на публике в королевском статусе

Телеканал 360°вчера в 12:54

Принц Гарри и Меган Маркл исполнят последнюю «королевскую» обязанность

Московский Комсомолецвчера в 12:06

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Газета.Ruвчера в 21:37

Старую жизнь завершают завтра принц Гарри и его жена Меган

LentaChel.ru08 марта в 15:13
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Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Вестник вчера в 03:40
Политика

Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи

Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
ТАСС вчера в 10:44
Общество

В ВОЗ заявили о реальной угрозе пандемии коронавируса

По словам специалиста, угроза пандемии стала реальной после того, как коронавирус распространился на такое количество стран.
Piter.tv вчера в 14:48
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 7%

Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель.
REGNUM вчера в 21:47
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
РБК 00:56
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Происшествия

На Украине в окно поезда «Львов — Москва» бросили камень

На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезде «Львов — Москва», сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
REGNUM 01:31
Хоккей

«Барыс» выиграл у «Металлурга» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

News.ru вчера в 10:36
Общество

Несколько участков трасс до сих пор перекрыты в Алтайском крае

Напомним, в конце предыдущей недели Алтайский край накрыли снегопады. В связи с этим были закрыты для движения несколько трасс.
Московский Комсомолец вчера в 23:30
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Энергетика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
RT на русском вчера в 11:55
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
ФАН вчера в 23:59
Экономика

Торги на американских биржах приостановили из-за падения на 7%

Сразу после старта индекс S&P 500 обвалился на 7%, что вызвало регламентную остановку торгов на 15 минут.
РБК вчера в 09:46
Политика

Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.
Профиль 08 марта в 11:03
Экономика

Мошенники стали в четыре раза реже подменять номера банков при звонках

Телефонные мошенники стали в четыре раза реже использовать подмену номеров при звонках от имени банка клиенту или при звонке самой жертвы мошенничества в банк.
Ведомости 01:08
Общество

В России зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

Напомним, ранее стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом в России.
RuNews24.ru вчера в 04:19
Футбол

В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
NewInform вчера в 12:48
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на водородной станции на заводе

Возгорание произошло на водородной станции на заводе "Светлана" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, из соседнего здания эвакуировали 30 человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС вчера в 13:46
Общество

Премьер Италии распространил карантин на всю территорию страны

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что карантинные меры распространяются на всю территорию страны.
RT на русском вчера в 18:20
Финансы

Куликов спрогнозировал вероятный рост нефтяных цен в этом году

«Российская экономика в 2020 году не только и не столько пострадает от падения нефтяных цен, сколько почувствует замедление экономик стран торговых партнеров и временное сокращение мирового туризма», – заявил эксперт.
ФАН вчера в 22:41
Общество

Симоньян: У российской экономики есть запас прочности

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Украина.ру вчера в 06:56
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Общество

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 700 человек

Число случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в США превысило 700.
Известия вчера в 23:27
Политика

Белый дом: Трамп не сдавал анализ на коронавирус

Глава американского государства Дональд Трамп не сдавал анализ на коронавирус нового типа.
Московский Комсомолец вчера в 22:54
Происшествия

9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Усолье-Сибирском

Водитель Toyota Corolla сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в городе Усолье-Сибирское, сообщается 10 марта на сайте межмуниципального отдела МВД РФ «Усольский».
ИрСити вчера в 23:37
Экономика

Автопроизводители поднимут цены на машины в России

По словам Мосеева, в ближайшее время рубль вряд ли вернётся к коридору 60-65 за доллар и около 70 за евро, поэтому производителям придётся пересчитать ценники.
Говорит Москва вчера в 10:30
Общество

В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге

В центральных областях 10 марта днем дождь, плюс 7-12 градусов, а дальше температура начнет понижаться.
Российская газета вчера в 22:30
Кино

Создатели «Игры престолов» пробуют себя в роли актеров

Культуромания вчера в 07:19
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости 08 марта в 21:42
Армия и оружие

Пользователи Сети высмеяли ролик с «украинской боевой мощью»

Интернет-пользователи высмеяли видео с контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, целью которого было показать "боевую мощь" украинской армии.
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