Общество
Российская газетаПринц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
По ее информации, герцог и герцогиня Сассекские перед тем, как объявить о своем решении в Instagram, не проконсультировались ни с королевой, ни с отцом принца Гарри - наследником престола принцем Уэльским Чарльзом.ТАССвчера в 18:46
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Елизавета II расстроилась из-за решения принца Гарри и его жены отказаться от статуса
Газета.Ruвчера в 19:59
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Происшествия
Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина
Происшествия
В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования»
Более 3 тысяч сотрудников Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае эвакуированы в четверг после сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Происшествия
Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя
Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.
Происшествия
Западная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране
Общество
Врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после праздников
В свою очередь, психолог Илья Шабшин добавил, что после отдыха не нужно перегружать себя работой — стопроцентной загруженностью, которая была до отдыха.
Армия и оружие
Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях в отношении Ирана после атаки на американские базы в Ираке.
Хоккей
Экс-вратарь СКА Игорь Шестеркин сегодня дебютирует за «Рейнджерс»
Бывший вратарь СКА сегодня, 7 января, дебютирует в лучшей лиге мира. В команде он будет выступать под первым номером.
Происшествия
На Украине чиновницу ранили из арбалета
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.
Экономика
Налог на доходы физических лиц. Что нас ждет в 2020 году
Юридическим лицам, головная организация которых расположена в одном муниципалитете, а обособленные подразделения– в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию в муниципальном образовании, куда они будут сдавать отчетность по обособленным подразделениям.
Авто
Составили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России
Популярность авто с АКПП в отчетный период выросла на 2%. Самой востребованной моделью в этом случае оказался KIA Rio, который разошелся тиражом в количестве 64,5 тыс. экземпляров, что на 7% больше.
Происшествия
В Челябинске педофил напал на школьниц
Общество
Обнаружена превращающая напиток в яд ошибка при заваривании чая
Немецкие учёные Федерального института оценки рисков (BfR) рассказали, на что следует обращать особое внимание при заваривании чая, сообщает RG.ru.
Общество
Китайскую продукцию запретили ввозить в Россию
В ходе мероприятий профильное ведомство установило, что продукция Китая не только плохо прослеживается, но и вовсе не имеет приемлемых атрибутов в контексте контроля качества и безопасности.
Гаджеты
CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0
Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Футбол
ЦСКА сделал предложение по форварду «Удинезе»
Форвард «Удинезе» Фелипе Визеу может перейти в московский ЦСКА, сообщает Tutto Udinese.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Происшествия
В Хабаровском крае на балконе нашли замерзшего насмерть младенца
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Политика
На Украине объявлен траур по жертвам катастрофы в Иране
На Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы украинского авиалайнера в Тегеране.
Хоккей
Овечкин вышел на 11‑е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Хоккеист Александр Овечкин теперь занимает 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, он догнал финского нападающего Теэму Селянне, сообщает Газета.ru.
Здоровье
Медики «Поезда здоровья» проведут приём на семи станциях Красноярского края
В январе передвижной консультативно-диагностический центр "Поезд здоровья" побывает на станциях Лесосибирска, Пировского, Бирилюсского и Большеулуйского районов.
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Гаджеты
Популярный недорогой Samsung получил Android 10 раньше времени
Компания Samsung начала распространять обновление фирменной оболочки One UI 2.0 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для недорогого смартфона Galaxy A40s.
Общество
Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии
Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.