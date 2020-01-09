Общество

Российская газетаРоссийская газетаПринц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать205
с чего всё началось
По ее информации, герцог и герцогиня Сассекские перед тем, как объявить о своем решении в Instagram
, не проконсультировались ни с королевой, ни с отцом принца Гарри - наследником престола принцем Уэльским Чарльзом.
ТАССвчера в 18:46

Подробнее о событии

Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи

Эхо Москвы00:00

Букингемский дворец отреагировал на решение принца Гарри сложить полномочия

Телеканал 360°вчера в 20:08

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

РИА Новостивчера в 15:23

Елизавета II расстроилась из-за решения принца Гарри и его жены отказаться от статуса

Газета.Ruвчера в 19:59

Times: Елизавета II разочарована решением принца Гарри сложить с себя полномочия

ТАССвчера в 18:46

Британский принц Гарри и его жена отказались от королевских полномочий

РБКвчера в 15:33

Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия

Lenta.ruвчера в 23:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Армия и оружие

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон взял на прицел 52 объекта в Иране, включая места культурного наследия.
Газета.Ru 07 января в 10:24
Происшествия

На Речной в Брянске из-за аварии образовалась пробка

На настоящий момент в направлении вокзала из Бежицкого района образовалась пробка. Об этом горожане сообщают в соцсети.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 22:38
Происшествия

В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей

Сотрудники полиции выяснили, что в период с 4 по 6 января неизвестный, повредив пластиковое окно, забрался в дом и похитил 3 миллиона рублей, 500 евро, шесть тысяч долларов, ювелирные изделия и три норковые шубы.
РИА Новости 00:38
Технологии

В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит

Опция «Panel» оставит ответы только тех, кого выберет сам автор твита. Вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.
Коммерсантъ 00:13
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Армия и оружие

WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
ТАСС 00:08
Общество

Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае

Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
Красная весна 07 января в 09:51
Общество

Сомнолог рассказал о сроке восстановления режима сна после праздников

Возвращение к привычному ритму жизни и восстановление режима сна после новогодних праздников займет порядка двух недель.
Известия вчера в 23:36
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Известия вчера в 15:38
Энергетика

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Коммерсантъ вчера в 14:36
Общество

Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии

Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.
Газета.Ru вчера в 21:13
Политика

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ вчера в 08:17
Кино

Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

РБК 00:33
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Газета.Ru 00:59
Политика

Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране

ТВ Центр вчера в 05:06
Происшествия

Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
РБК 01:10
Армия и оружие

Появилось видео дозаправки в воздухе истребителей МиГ-31БМ

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ Центрального военного округа отработали в небе над Челябинской областью один из самых сложных элементов летной подготовки ‒ дозаправку топливом в воздухе, сообщает телеканал "Звезда".
Радио Sputnik 00:54
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета 07 января в 17:25
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.
RT на русском вчера в 22:26
Футбол

«Реал» одолел «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании

Советский спорт вчера в 15:50
Политика

Зеленский провел совещание после крушения Boeing в Иране

РБК 00:36
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала свой дом в Майами

В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
Bimru.ru 06 января в 06:40
Общество

В Петербурге снова эвакуируют суды

Сегодня, 9 января, в Петербурге продолжилась волна эвакуации судов.
АБН 01:28
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК вчера в 04:32
Политика

Косачев оценил вероятность войны между США и Ираном

Тегерану и Вашингтону удалось разорвать взаимный круг обвинений, поэтому в ближайшем будущем войны между ними не будет, считает глава Комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Парламентская газета 00:15
Финансы

В 2020 году ЦБ изменит проценты по вкладам и кредитам

Отмечается, что в текущем году ключевая ставка будет снижена до 5,75%.
Мой Брянск вчера в 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Меган, герцогиня Сассекская
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное