Общество

РИА НовостиРИА НовостиПринц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей. К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
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Британский принц Гарри и его жена отказались от королевских полномочий

РБК15:33

Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи

РИА Новости15:23

Принц Гарри и Меган Маркл начнут независимую от королевской семьи жизнь

Газета.Ru14:30

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий членов королевской семьи

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Московский Комсомолец14:30

Принц Гарри и Меган Маркл сложат полномочия старших членов королевской семьи

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Армия и оружие

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В США индексы пошли вверх после заявления Трампа о готовности к миру с Ираном

Рост основных котировок начался в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию с этим государством.
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В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 10:46
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СМИ назвали версию западной разведки о причинах авиакатастрофы в Иране

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Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
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Происшествия

СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
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Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу

Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
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Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
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Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

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Курс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
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Технологии

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Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан рассказал об особенностях игровой приставки PlayStation 5 во время презентации на выставке CES-2020.
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Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

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Родственники рассказали о погибших в Иране членах экипажа самолета

Родственники рассказали РБК о погибших пассажирах и членах экипажа самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января.
РБК 12:59
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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Общество

Названы самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству.
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Глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил: "По моим сведениям, господин Саррадж не будет встречаться ни с Хафтаром, ни с Конте (премьер-министр Италии - ред.). В данный момент он летит в Триполи".
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Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.
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Один из пользователей ресурса Reddit заметил, что на всех гаджетах Samsung установлено «шпионское программное обеспечение».
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Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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