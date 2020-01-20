Общество

RT на русскомRT на русскомПринц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей

РИА Новостивчера в 19:02

Принц Гарри назвал «великой печалью» отказ от королевских полномочий

РБКвчера в 21:12

Принц Гарри расстроен тем, что его и супругу лишили королевских титулов

Интерфаксвчера в 19:24

Принц Гарри сообщил о «глубокой печали» из-за последствий своего решения

Российская газетавчера в 19:11

Принц Гарри объяснил свой отказ от королевских полномочий

Газета.Ru03:11

Принц Гарри сообщил, что испытывает глубокую печаль из-за последствий своего решения

ТАССвчера в 18:51

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

RT на русскомвчера в 18:38
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Общество

Прокурор застал Улюкаева в запрещенном сидении на кровати

Проверяющий прокурор застал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии, в запрещенном сидении на кровати.
Lenta.ru 03:41
Политика

Зеленский предложил создать историю Украины с неконфликтными именами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране построить общую историю с неконфликтными именами героев.
Известия 02:06
Происшествия

Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Lenta.ru 03:23
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
ГЛАС.RU 01:45
Происшествия

Суд Казани отпустил по УДО осужденного по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал»

РИА Новости 03:05
Общество

В Москве и Петербурге «заминировали» суды, ТЦ, школы и метро

Коммерсантъ 03:21
Происшествия

В Томске женщина бросила новорожденного ребенка в подъезде

ТАСС 02:38
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Нормализации отношений между Москвой и Лондоном пока ждать не приходится - Великобритания по-прежнему считает действия Кремля угрозой своей нацбезопасности, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон президенту РФ Владимиру Путину.
Газета.Ru 02:35
Происшествия

Нырнувший в купель мужчина сломал шею о дно

Нырнув в крещенскую купель, житель Калининградской области сломал позвоночник, сообщает региональное МЧС.
Вести.Ru вчера в 11:14
Политика

РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.
Газета.Ru 03:37
Футбол

Генсек РФС выступил против возможного расширения РПЛ

Возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) вряд ли решит имеющиеся у лиги проблемы, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
Коммерсантъ 00:22
Общество

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Известия вчера в 17:52
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 01:29
Финансы

Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб. Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель.
Газета.Ru 02:21
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Lenta.ru вчера в 18:36
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и начал подготовку к межфлотскому переходу на Балтику.
ТАСС 01:55
Шоу-бизнес

Помудревшая Ольга Бузова поздравила себя с днем рождения

Помудревшая Ольга Бузова 20 января отмечает 34-летие. Певица сама себя поздравила с днем рождения в микроблоге Instagram.
Актуальные Новости 00:33
Здоровье

Названа причина неэффективности БАДов для взрослых

Пробиотики и пребиотики, которые якобы призваны восполнить нарушенный баланс микроорганизмов, для взрослых бесполезны, заявил NEWS.ru президент Национального общества детских гематологов и онкологов академик Александр Румянцев.
Ридус 01:56
Футбол

ЦСКА предложит 6 миллионов евро за словака Боженика

По информации от спортивного директора «Жилины», ранее московский клуб предлагал за Боженика пять миллионов евро, а клуб на тот момент готов был отпустить за эту сумму форварда.
ODDS.ru 02:26
Политика

Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство

Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Ридус 17 января в 12:47
Здоровье

В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии

По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.
РБК вчера в 20:57
Транспорт

Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой

"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
Интерфакс 03:07
Общество

Новейший американский беспилотник X-61А разбился во время испытаний

Беспилотный летательный аппарат X-61А, который создает для Пентагона компания Dynetics в рамках программы Gremlins, разбился во время испытаний.
РБК 01:22
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Общество

В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
RT на русском 03:41
Политика

Роухани направит послание Зеленскому по крушению «Боинга»

Президент Ирана Хасан Роухани передаст украинскому лидеру Владимиру Зеленскому послание по крушению «Боинга-737».
Политика Сегодня 03:43
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Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
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Шоу-бизнес

В Сети появилось первое фото со свадьбы Дарьи Жуковой

Экс-супруга миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова недавно отпраздновала свадебную церемонию вместе со своим возлюбленным - греческим миллионером Ставросом Ниархосом.
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Общество

Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

Режиссер Сергей Соловьев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" источник в окружении режиссера.
Вести.Ru 03:29
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Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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Младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. 21 декабря 1984 года был крещён архиепископом Кентерберийским в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где получил имя Генри Чарльз Альберт Дэвид. С раннего детства известен под семейным именем Гарри, которое используется даже в официальных источниках. В настоящее время - шестой в порядке наследников престола Соединённого королевства.
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