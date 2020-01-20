Общество
Газета.RuПринц Гарри рассказал о решении отказаться от королевского титула
Британский принц Гарри рассказал, что решение отказаться от исполнения королевских обязанностей, печалит его, передает Sky News. Он отметил, что со своей супругой Меган Маркл надеялся продолжать служить королеве, Содружеству наций, своим военным ассоциациям.
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Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Политика
Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов
Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.
Политика
Макрон пригласил «потерявшегося» Путина фотографироваться в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержался перед церемонией фотографирования на конференции по Ливии в Берлине.
Происшествия
В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы
Трубу с горячей водой прорвало в одном из отелей Перми. В результате ЧП от полученных ожогов скончались четыре человека.
Шоу-бизнес
Жена Дунаевского рассказала, что узнала о разводе через СМИ
Седьмая супруга композитора Максима Дунаевского дирижер-хоровик Марина Рождественская призналась, что узнала о разводе благодаря появившимся в СМИ сообщениям.
Кино
«Паразиты» получили главную премию Гильдии киноактеров США
Отмечается, что комедийно-драматический фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил премию за лучший актерский состав в игровом кино.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Шоу-бизнес
Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале
Ранее Водонаева написала в Instagram, что ради выплат детей будут заводить «отчаявшиеся из-за низкого материального положения» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».
Армия и оружие
У базы ВКС в Сирии РЭБ перехватила вражеский беспилотник с интересным содержимым
Управление беспилотником боевиков было перехвачено дежурными средствами радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Мошта-Мохаммед-Адра (40 км севернее российской авиабазы).
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
Общество
Материнский капитал на первого ребенка выдадут уже весной
Россияне, в чьей семье в этом году появился первый ребенок, получат первые выплаты в марте-апреле нынешнего года.
Армия и оружие
МО РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Варшавы
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Футбол
Шюррле назвал причину спада в своей игре
Общество
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Политика
Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев
Как считает Головачев, власти России проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые.
Происшествия
В центре Киева митингующих антифашистов закидали петардами
В центре Киева полиция задержала 11 человек, напавших на антифашистов.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Экономика
Как получить миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»
Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Общество
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Хоккей
Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд
Общество
Елизавета Пескова рассказала о последних полученных от отца деньгах
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала, что в последний раз получила деньги от отца три или четыре года назад.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Здоровье
Врач рассказал о пользе и вреде меда
Общество
Гергиев опоздал на спектакль в Венской опере и был заменен
Российский дирижер Валерий Гергиев не смог руководить спектаклем «Лоэнгрин» в Венской опере из-за опоздания.
Общество
В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова
Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.