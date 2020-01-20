Общество
RT на русскомПринц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Принц Гарри сообщил о «глубокой печали» из-за последствий своего решения
Российская газетавчера в 19:11
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Происшествия
В Тюмени произошел крупный пожар на складе с макулатурой
Политика
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Экономика
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Происшествия
В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек
В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
Политика
Даниил Егоров стал новым главой ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
Общество
Компании, связанные с Евгением Пригожиным, займутся нефтедобычей в Сирии
По сведениям издания, в декабре парламент республики принял законопроекты о заключении договоров на геологоразведку и добычу нефти и газа с двумя фирмами — «Велада» и «Меркурий».
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Общество
Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Политика
РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля
Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Авто
Skoda разработала новое поколение Octavia RS
Компания Skoda представит в ближайшее время "заряженную" модель Octavia RS нового поколения.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Общество
Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле
Армия и оружие
США заблокировали проход военного конвоя РФ в Сирии
Происшествия
При столкновении машины и поезда в Подмосковье погибли два человека
Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Армия и оружие
НМ ЛНР: Обстановка во Фрунзе резко обострилась после прибытия на позиции 93 бригады ВСУ
В Народной Милиции ЛНР рассказали о ситуации на линии соприкосновения сторон в районе населенного пункта Фрунзе.
Политика
Как Польша изображает жертву и искажает историю
В начале года сейм Польши принял резолюцию, по которой виновником Второй мировой войны официально теперь считают не только Германию, но и СССР.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Южной Корее
Первый случай пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, подтвержден в Южной Корее.
Политика
Участники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление
Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Политика
Украинский премьер рассказал о «негодяях и подонках» среди чиновников
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки", об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Происшествия
На трассе в Кузбассе опрокинулся междугородний автобус
Междугородний автобус Барнаул - Кемерово с 12 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на трассе в Кузбассе, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Общество
Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров
Один из крупнейших интернет-магазинов России Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров.
Происшествия