Общество

RT на русскомRT на русскомПринц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Принц Гарри сообщил о «глубокой печали» из-за последствий своего решения

Российская газетавчера в 19:11

Принц Гарри назвал «великой печалью» отказ от королевских полномочий

РБКвчера в 21:12

Принц Гарри расстроен тем, что его и супругу лишили королевских титулов

Интерфаксвчера в 19:24

Принц Гарри сожалеет о решении королевы лишить его права использовать титул

Коммерсантъвчера в 21:14

Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей

РИА Новостивчера в 19:02

Принц Гарри сообщил, что испытывает глубокую печаль из-за последствий своего решения

ТАССвчера в 18:51

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

RT на русскомвчера в 18:38
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Происшествия

В Тюмени произошел крупный пожар на складе с макулатурой

РБК вчера в 12:08
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости вчера в 11:56
Экономика

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
РИА Новости вчера в 14:02
Происшествия

В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 22:57
Политика

Даниил Егоров стал новым главой ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
РЕН ТВ 17 января в 09:23
Общество

Компании, связанные с Евгением Пригожиным, займутся нефтедобычей в Сирии

По сведениям издания, в декабре парламент республики принял законопроекты о заключении договоров на геологоразведку и добычу нефти и газа с двумя фирмами — «Велада» и «Меркурий».
Эхо Москвы вчера в 23:32
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 18 января в 08:17
Общество

Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака

Независимый публицист вчера в 22:38
Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
РБК вчера в 20:08
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости вчера в 17:10
Политика

РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля

Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Коммерсантъ 00:53
Авто

Skoda разработала новое поколение Octavia RS

Компания Skoda представит в ближайшее время "заряженную" модель Octavia RS нового поколения.
Движок 17 января в 08:00
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru 18 января в 08:32
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 18 января в 07:09
Общество

Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Lenta.ru вчера в 06:26
Армия и оружие

США заблокировали проход военного конвоя РФ в Сирии

Рамблер вчера в 07:45
Происшествия

При столкновении машины и поезда в Подмосковье погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
РБК 00:23
Армия и оружие

НМ ЛНР: Обстановка во Фрунзе резко обострилась после прибытия на позиции 93 бригады ВСУ

В Народной Милиции ЛНР рассказали о ситуации на линии соприкосновения сторон в районе населенного пункта Фрунзе.
Новостной фронт вчера в 13:13
Политика

Как Польша изображает жертву и искажает историю

В начале года сейм Польши принял резолюцию, по которой виновником Второй мировой войны официально теперь считают не только Германию, но и СССР.
НТВ вчера в 09:17
Здоровье

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Южной Корее

Первый случай пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, подтвержден в Южной Корее.
Интерфакс 00:25
Политика

Участники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление

Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.
REGNUM вчера в 15:55
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Вести.Ru вчера в 12:55
Общество

Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Коммерсантъ вчера в 20:20
Политика

Украинский премьер рассказал о «негодяях и подонках» среди чиновников

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки", об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
РИА Новости вчера в 23:14
Общество

В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Коммерсантъ вчера в 06:35
Происшествия

На трассе в Кузбассе опрокинулся междугородний автобус

Междугородний автобус Барнаул - Кемерово с 12 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на трассе в Кузбассе, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области.
РИА Новости вчера в 23:53
Единоборства

Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Известия вчера в 00:30
Общество

Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров

Один из крупнейших интернет-магазинов России Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров.
Ведомости вчера в 23:44
Происшествия

В Лондоне при нападении с ножом погибли три человека

РБК вчера в 21:57
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Младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. 21 декабря 1984 года был крещён архиепископом Кентерберийским в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где получил имя Генри Чарльз Альберт Дэвид. С раннего детства известен под семейным именем Гарри, которое используется даже в официальных источниках. В настоящее время - шестой в порядке наследников престола Соединённого королевства.
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