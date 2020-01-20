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Шоу-бизнес Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Свершилось \: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".

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Происшествия Число госпитализированных с отравлением в Кизляре достигло 193 Ранее в прокуратуре сообщали, что за помощью в медучреждения Кизляра с симптомами кишечной инфекции обратились 310 человек, из них 164 были госпитализированы.