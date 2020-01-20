Общество

RT на русскомRT на русскомПринц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Принц Гарри объяснил свой отказ от королевских полномочий

Газета.Ru03:11

Принц Гарри назвал «великой печалью» отказ от королевских полномочий

РБКвчера в 21:12

Принц Гарри расстроен тем, что его и супругу лишили королевских титулов

Интерфаксвчера в 19:24

Принц Гарри сообщил о «глубокой печали» из-за последствий своего решения

Российская газетавчера в 19:11

Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей

РИА Новостивчера в 19:02

Принц Гарри сообщил, что испытывает глубокую печаль из-за последствий своего решения

ТАССвчера в 18:51

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

RT на русскомвчера в 18:38
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Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Политика

Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию

Вариант изменений в основной закон государства предложит рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о поправках в Конституцию России, сообщает РИА Новости.
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Общество

Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
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Женщина родила и бросила ребенка в подъезде многоэтажки

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Как сообщает «7News», в некоторых населенных пунктах страны град достиг размера мяча для игры в гольф.
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Эвакуационный выход из отеля в Перми, где погибли люди, был закрыт

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Полиция сорвала в Индии концерт Бориса Гребенщикова

Как сообщает телеканал «360», через полтора часа Гребенщиков вернулся на сцену, спел для зрителей без аппаратуры, а затем ответил на вопросы поклонников.
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Свершилось \: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".
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Лавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии

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Винус Уильямс проиграла 15-летней Гауфф в первом круге Australian Open

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Президент Чехии Милош Земан назвал своего российского коллегу Владимира Путина сильным политиком.
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Общество

Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
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В 20-м туре Серии А «Ювентус» на своем поле обыграл «Парму» со счетом 2:1.
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