Общество
RT на русскомПринц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Принц Гарри сообщил о «глубокой печали» из-за последствий своего решения
Российская газетавчера в 19:11
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Политика
На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова
Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Политика
Рабочая группа назвала требующие корректировки статьи Конституции
Чтобы разработать необходимые поправки, была создана рабочая группа, куда помимо сенаторов и депутатов вошли артисты, врачи и другие лидеры общественного мнения.
Космос
SpaceX взорвала Falcon 9 ради теста аварийной системы Crew Dragon
Через 1 минуту 24 секунды после старта, на высоте около 20 километров, сработала аварийная система корабля — он запустил двигатели, которые позволили ему отойти на безопасную дистанцию от Falcon 9; ракету SpaceX взорвала.
Шоу-бизнес
Анастасию Волочкову с днем рождения первыми поздравили работники
Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram показала, как прислуга поздравила ее с днем рождения. Балерине 20 января исполнилось 44 года.
Экономика
Россияне ничего не ждут от нового премьера Мишустина
С другой стороны, 23% участников опроса от нового правительства и премьера не ждут ничего, а четверть опрошенных боятся негативных перемен.
Происшествия
В Перми ввели режим ЧС после трагедии в хостеле
Администрация Перми сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города после трагедии в мини-отеле "Карамель", где в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек и ещё трое пострадали.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Шоу-бизнес
Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов
В сети появилась фотография, на которой известная актриса Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без макияжа, сообщает издание «7 дней».
Политика
Участники берлинской конференции по Ливии договорились о перемирии
В Берлине участники конференции по ливийскому урегулированию договорились о перемирии в стране.
Здоровье
В Приамурье ждут подъема ОРВИ и гриппа
Что касается коронавируса, который получил распространение в Китае, и уже отмечались случаи летального исхода, то в Приамурье на сегодняшний день ни одного подобного (подозрительного) случая зарегистрировано не было.
Общество
Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря
"На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы", - сообщили в ведомстве.
Экономика
Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Происшествия
В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра
Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
Шоу-бизнес
4-летнюю дочь звезды Comedy Woman затравили в Сети
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко тоже решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды.
Политика
Зеленский сообщил о начале результативного диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что ему удалось наладить диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.
Футбол
СМИ: «Спартак» согласен продать Айртона за €8 млн
По информации источника, «Спартак» может рассмотреть продажу Айртона за €7—8 млн.
Общество
Ozon уволит большинство курьеров
Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Общество
Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
Происшествия
Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины
Жителю Крыма Ивану Яцкину предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины, сообщил его адвокат Николай Полозов.
Политика
Власти США хотят ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать
Власти США хотят ужесточить выдачу виз типа B для туристок, направляющихся в страну для родов и автоматического получения гражданства.
Политика
В Москве оппозиция готовит шествие против изменения Конституции
Оппозиция решила подать в мэрию Москвы заявку на проведение 29 февраля шествия против конституционной реформы, объявленной президентом РФ Владимиром Путины в послании Федеральному собранию.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Футбол
В Турции вратаря удалили за два неправильно отбитых пенальти. В ворота встал защитник и отбил третий
Вратарь вновь отбил пенальти и был опять наказан желтой карточкой за неправильные действия, что привело к его удалению.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Политика
Посол США рассчитывает на сотрудничество с российским правительством
Новый посол США в РФ Джон Салливан заявил, что в качестве главы американской дипмиссии в Москве рассчитывает на сотрудничество с правительством России по важным вопросам, включая денуклеаризацию Корейского полуострова и Афганистан.
Авто
В прошлом году ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей
В 2019 году ВТБ Лизинг (входит в Группу ВТБ) передал клиентам более 30 тысяч автомобилей, что на 9% больше, чем годом ранее.