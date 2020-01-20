Общество

RT на русскомRT на русскомПринц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Принц Гарри объяснил свой отказ от королевских полномочий

Газета.Ru03:11

Принц Гарри назвал «великой печалью» отказ от королевских полномочий

РБКвчера в 21:12

Принц Гарри сообщил о «глубокой печали» из-за последствий своего решения

Российская газетавчера в 19:11

Принц Гарри расстроен тем, что его и супругу лишили королевских титулов

Интерфаксвчера в 19:24

Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей

РИА Новостивчера в 19:02

Принц Гарри сообщил, что испытывает глубокую печаль из-за последствий своего решения

ТАССвчера в 18:51

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

RT на русскомвчера в 18:38
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Политика

На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова

Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Вести.Ru 05:43
Политика

Рабочая группа назвала требующие корректировки статьи Конституции

Чтобы разработать необходимые поправки, была создана рабочая группа, куда помимо сенаторов и депутатов вошли артисты, врачи и другие лидеры общественного мнения.
РБК 06:52
Энергетика

В Литву пришёл очередной груз СПГ от «Новатэк»

REGNUM 06:54
Космос

SpaceX взорвала Falcon 9 ради теста аварийной системы Crew Dragon

Через 1 минуту 24 секунды после старта, на высоте около 20 километров, сработала аварийная система корабля — он запустил двигатели, которые позволили ему отойти на безопасную дистанцию от Falcon 9; ракету SpaceX взорвала.
Популярная механика 05:15
Шоу-бизнес

Анастасию Волочкову с днем рождения первыми поздравили работники

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram показала, как прислуга поздравила ее с днем рождения. Балерине 20 января исполнилось 44 года.
Телепрограмма 01:15
Экономика

Россияне ничего не ждут от нового премьера Мишустина

С другой стороны, 23% участников опроса от нового правительства и премьера не ждут ничего, а четверть опрошенных боятся негативных перемен.
Волга-Каспий 05:28
Происшествия

В Перми ввели режим ЧС после трагедии в хостеле

Администрация Перми сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города после трагедии в мини-отеле "Карамель", где в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек и ещё трое пострадали.
Life.ru 06:37
Шоу-бизнес

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
Общество

Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Газета.Ru 06:10
Шоу-бизнес

Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов

В сети появилась фотография, на которой известная актриса Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без макияжа, сообщает издание «7 дней».
Петрозаводск говорит вчера в 09:53
Политика

Участники берлинской конференции по Ливии договорились о перемирии

В Берлине участники конференции по ливийскому урегулированию договорились о перемирии в стране.
РЕН ТВ вчера в 13:26
Здоровье

В Приамурье ждут подъема ОРВИ и гриппа

Что касается коронавируса, который получил распространение в Китае, и уже отмечались случаи летального исхода, то в Приамурье на сегодняшний день ни одного подобного (подозрительного) случая зарегистрировано не было.
Амурская правда 02:44
Общество

Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря

"На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 05:18
Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК вчера в 18:23
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Происшествия

В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра

Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
РИА Новости 04:27
Шоу-бизнес

4-летнюю дочь звезды Comedy Woman затравили в Сети

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко тоже решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды.
Uznayvse.ru 06:03
Политика

Зеленский сообщил о начале результативного диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что ему удалось наладить диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.
РБК 05:48
Футбол

СМИ: «Спартак» согласен продать Айртона за €8 млн

По информации источника, «Спартак» может рассмотреть продажу Айртона за €7—8 млн.
RT на русском 05:45
Общество

Ozon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Общество

Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
РБК 05:03
Происшествия

Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины

Жителю Крыма Ивану Яцкину предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины, сообщил его адвокат Николай Полозов.
РИА Новости 06:16
Политика

Власти США хотят ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать

Власти США хотят ужесточить выдачу виз типа B для туристок, направляющихся в страну для родов и автоматического получения гражданства.
Актуальные Новости 01:14
Политика

В Москве оппозиция готовит шествие против изменения Конституции

Оппозиция решила подать в мэрию Москвы заявку на проведение 29 февраля шествия против конституционной реформы, объявленной президентом РФ Владимиром Путины в послании Федеральному собранию.
Новый День 05:10
Политика

Зеленский назвал условие своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Lenta.ru 04:15
Футбол

В Турции вратаря удалили за два неправильно отбитых пенальти. В ворота встал защитник и отбил третий

Вратарь вновь отбил пенальти и был опять наказан желтой карточкой за неправильные действия, что привело к его удалению.
Sport24.ru 05:18
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru вчера в 08:20
Политика

Посол США рассчитывает на сотрудничество с российским правительством

Новый посол США в РФ Джон Салливан заявил, что в качестве главы американской дипмиссии в Москве рассчитывает на сотрудничество с правительством России по важным вопросам, включая денуклеаризацию Корейского полуострова и Афганистан.
РИА Новости 06:52
Авто

В прошлом году ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей

В 2019 году ВТБ Лизинг (входит в Группу ВТБ) передал клиентам более 30 тысяч автомобилей, что на 9% больше, чем годом ранее.
Портал Северного Кавказа 03:19
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Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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Принц Гарри Виндзор
Младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. 21 декабря 1984 года был крещён архиепископом Кентерберийским в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где получил имя Генри Чарльз Альберт Дэвид. С раннего детства известен под семейным именем Гарри, которое используется даже в официальных источниках. В настоящее время - шестой в порядке наследников престола Соединённого королевства.
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