Британский принц Гарри заявил, что отход от исполнения королевских обязанностей очень печалит его, решение об этом было не из легких, но другого выбора не было.

Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей

Политика Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули конференцию по ливийскому урегулированию, которая проходит в воскресенье в Берлине.

Политика Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.

Экономика Avito: готовый бизнес в России стал дешевле в 2019 году Стоимость самой дорогой строительной компании составила 11 млн руб. Производственные фирмы в среднем продавали за 7 млн руб. В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса.

Здоровье В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

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