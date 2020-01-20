Общество
РИА НовостиПринц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей
Британский принц Гарри заявил, что отход от исполнения королевских обязанностей очень печалит его, решение об этом было не из легких, но другого выбора не было.
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Политика
Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули конференцию по ливийскому урегулированию, которая проходит в воскресенье в Берлине.
Происшествия
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Общество
Гергиев опоздал на спектакль в Венской опере и был заменен
Российский дирижер Валерий Гергиев не смог руководить спектаклем «Лоэнгрин» в Венской опере из-за опоздания.
Спорт
Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Чехии
Политика
Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
Экономика
Avito: готовый бизнес в России стал дешевле в 2019 году
Стоимость самой дорогой строительной компании составила 11 млн руб. Производственные фирмы в среднем продавали за 7 млн руб. В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Гаджеты
Xiaomi размышляет над гибким смартфоном в стиле Motorola razr
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
Футбол
Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ
Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала за первенца
Материнский капитал на рождение первого ребенка могут начать оформлять в марте-апреле 2020 года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Шоу-бизнес
Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов
На снимке Яковлева позирует в естественном виде, то есть без макияжа и аккуратной прически, демонстрируя глубокие морщины и потерявшую тонус кожу лица.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде
Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Экономика
Володин увидел пользу от санкций для промышленности России
Спикер Госдумы считает, что настало время работать над развитием промышленности и импортозамещением, о котором неоднократно говорил президент Владимир Путин.
Здоровье
Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые.
Политика
Польский МИД опубликовал список «украденных СССР» сокровищ
Польский МИД «отметил» 75-летие освобождения Варшавы от фашистов очередной порцией обвинений в адрес Красной армии и Советского союза.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Религия
В Екатеринбурге военные окунулись в крещенскую купель
В Екатеринбурге служащие Центрального военного округа приняли участие в крещенских купаниях.
Происшествия
На трассе перевернулся автобус, ехавший с выставки собак в Казань
На трассе Пермь - Екатеринбург перевернулся автобус, который направлялся в Казань с выставки собак в Екатеринбурге.
Общество
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Политика
Медведев назвал главную нерешенную задачу своего правительства
Низкий рост реальных доходов граждан России стал главной нерешенной задачей, которая ставилась перед предыдущим правительством страны.
Экономика
Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Происшествия
Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях
Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.