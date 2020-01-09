с чего всё началось

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей. К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.

Шоу-бизнес Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.

Политика Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

Здоровье Названа причина вспышки пневмонии в Китае Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.

Спорт WADA пока не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще не отправляло уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Происшествия У жителя Петербурга нашли на балконе мумию По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.

Политика В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.

Политика Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент США Дональд Трамп поступил здраво, отступив от своих угроз в адрес Ирана, ограничившись лишь введением новых санкций.

Армия и оружие Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.

Кино Netflix показал таймлайн «Ведьмака» Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.