Общество
РИА НовостиПринц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей. К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
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Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган купили новый дом в Майами
Шоу-бизнес
Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине
Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.
Армия и оружие
Трамп сделал первое заявление после ракетного удара Ирана по базам США
Президент США Дональд Трамп сделал заявление после ракетной атаки Ирана на две американские военные базы в Ираке, излучая оптимизм и утверждая, что "ситуация находится под контролем".
Футбол
Роналду занял 49-е место в списке самых дорогих футболистов мира
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге 49-е место. Его стоимость оценили в €80,3 млн.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Политика
В Госдуме заявили о риске мирового конфликта из-за США
Действия США привели к росту напряженности на Ближнем Востоке, которая может вылиться в мировой конфликт.
Технологии
«Коммерсант»: «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи
Компания «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором MVNO.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Спорт
WADA пока не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще не отправляло уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Политика
В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
Армия и оружие
Двигатель для бомбардировщика ПАК ДА испытают на Ил-76
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 станет летающей лабораторией для двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
Игорь Кобзев пообещал лично проконтролировать, как чистят русла рек в Слюдянском районе
Слюдянский район, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - Темпы работ по расчистке русел рек от мусора, который мешает естественному течению и создает угрозу ЧС в период сезонного паводка, необходимо ускорить.
Политика
Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент США Дональд Трамп поступил здраво, отступив от своих угроз в адрес Ирана, ограничившись лишь введением новых санкций.
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Происшествия
В барнаульском торговом центре произошло короткое замыкание
Авто
Sony представила свой первый электромобиль Vision-S
На проходящей CES 2020, компания Sony представила свой первый электрический автомобиль.
Армия и оружие
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Правительственный квартал Багдада подвергся ракетному обстрелу.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Гаджеты
На смартфонах и планшетах Samsung обнаружили шпионское ПО
Один из пользователей ресурса Reddit заметил, что на всех гаджетах Samsung установлено «шпионское программное обеспечение».
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о сохранении бдительности США после атаки Ирана
США сохранят бдительность и продолжат принимать силовые меры защиты после нападения Ирана на военные базы в Ираке, где были дислоцированы американские военные.
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Автоспорт
«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
Продолжается 4-й этап легендарного «Дакара». Гонка в этом году проходит в Саудовской Аравии.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.