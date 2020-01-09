Общество

РИА НовостиРИА НовостиПринц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей. К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Читать в источнике
Комментировать159
с чего всё началось
По ее информации, герцог и герцогиня Сассекские перед тем, как объявить о своем решении в Instagram
, не проконсультировались ни с королевой, ни с отцом принца Гарри - наследником престола принцем Уэльским Чарльзом.
ТАСС18:46

Подробнее о событии

Елизавета II расстроилась из-за решения принца Гарри и его жены отказаться от статуса

Газета.Ru19:59

Times: Елизавета II разочарована решением принца Гарри сложить с себя полномочия

ТАСС18:46

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского финансирования и сложили множество своих полномочий

Super.ru14:06

Елизавета II отреагировала на отказ принца от полномочий королевской семьи

Lenta.ru18:16

Британский принц Гарри и его жена отказались от королевских полномочий

РБК15:33

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

РИА Новости15:23

СМИ узнали о реакции Елизаветы II на сложение полномочий принцем Гарри

Известия19:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган купили новый дом в Майами

Дни24 06 января в 07:49
Шоу-бизнес

Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине

Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.
ТВ Центр 09:43
Армия и оружие

Трамп сделал первое заявление после ракетного удара Ирана по базам США

Президент США Дональд Трамп сделал заявление после ракетной атаки Ирана на две американские военные базы в Ираке, излучая оптимизм и утверждая, что "ситуация находится под контролем".
Российская газета 05:13
Футбол

Роналду занял 49-е место в списке самых дорогих футболистов мира

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге 49-е место. Его стоимость оценили в €80,3 млн.
РБК вчера в 07:29
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru вчера в 08:35
Политика

В Госдуме заявили о риске мирового конфликта из-за США

Действия США привели к росту напряженности на Ближнем Востоке, которая может вылиться в мировой конфликт.
Известия 17:24
Технологии

«Коммерсант»: «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи

Компания «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором MVNO.
News.ru 20:04
Происшествия

Два сноубордиста пострадали на подъёмнике на Высокогорье в Чите

Чита.Ру 19:05
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском 20:22
Спорт

WADA пока не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще не отправляло уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд (CAS).
ТАСС Спорт вчера в 02:46
Армия и оружие

В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке

RT на русском 20:58
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru 11:16
Гаджеты

NVIDIA выпустит удешевлённую версию мощной игровой видеокарты RTX 2060

Ferra 08:12
Политика

В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
РИА Новости 05:37
Армия и оружие

Двигатель для бомбардировщика ПАК ДА испытают на Ил-76

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 станет летающей лабораторией для двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Профиль 09:41
Политика

Власти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя

Дождь 01:18
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия 17:50
Общество

Игорь Кобзев пообещал лично проконтролировать, как чистят русла рек в Слюдянском районе

Слюдянский район, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - Темпы работ по расчистке русел рек от мусора, который мешает естественному течению и создает угрозу ЧС в период сезонного паводка, необходимо ускорить.
Телеинформ 06:52
Политика

Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент США Дональд Трамп поступил здраво, отступив от своих угроз в адрес Ирана, ограничившись лишь введением новых санкций.
Российская газета 20:02
Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Известия вчера в 14:07
Происшествия

В барнаульском торговом центре произошло короткое замыкание

Алтайская правда 20:37
Авто

Sony представила свой первый электромобиль Vision-S

На проходящей CES 2020, компания Sony представила свой первый электрический автомобиль.
The GEEK вчера в 07:04
Армия и оружие

Багдад подвергся ракетному обстрелу

Правительственный квартал Багдада подвергся ракетному обстрелу.
BFM.ru 17:10
Технологии

Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год

Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Давыдов.Индекс вчера в 10:03
Гаджеты

На смартфонах и планшетах Samsung обнаружили шпионское ПО

Один из пользователей ресурса Reddit заметил, что на всех гаджетах Samsung установлено «шпионское программное обеспечение».
UfaTime.ru 05:11
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о сохранении бдительности США после атаки Ирана

США сохранят бдительность и продолжат принимать силовые меры защиты после нападения Ирана на военные базы в Ираке, где были дислоцированы американские военные.
РБК 19:35
Происшествия

В Тюмени сотрудники ДПС избили трезвого водителя и его жену

REGNUM 00:49
Кино

Netflix показал таймлайн «Ведьмака»

Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Cyber.sports.ru 06:43
Автоспорт

«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»

Продолжается 4-й этап легендарного «Дакара». Гонка в этом году проходит в Саудовской Аравии.
Вести Татарстан 10:06
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru 06 января в 17:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Меган, герцогиня Сассекская
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное