Общество

Российская газетаРоссийская газетаПринц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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