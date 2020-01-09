Общество
Российская газетаПринц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Армия и оружие
СМИ сообщили о 80 погибших при обстреле баз США в Ираке
Восемьдесят человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, — сообщает агентство.
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Политика
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Накануне вечером Трамп выступил с обращением к нации после иранского удара по американским военным базам в Ираке, в ходе которого он исключил возможность решения разногласий военным путем.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не станет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Вашингтона.
Происшествия
МВД Украины: причины крушения лайнера будет устанавливать Иран
Причины авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана будет устанавливать Иран, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Армия и оружие
Предполагаемый убийца Усамы бен Ладена сравнил Тегеран с Хиросимой
Тегеран с Хиросимой сравнил ветеран спецназа Военно-морского флота США «Морские котики» Роберт О’Нил, утверждающий, что именно он уничтожил бывшего «террориста № 1» Усаму бен Ладена, 8 января на своей странице в Twitter.
Кино
Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»
В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
Происшествия
Срочник, сбежавший из части в Забайкалье, сдался полиции
Солдат-срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, пришел в полицию в Красноярском крае.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Происшествия
В Подмосковье убит сотрудник предприятия «Роскосмоса»
Энергетика
Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов
Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
Происшествия
Нарьян-Мар остался без воды из-за аварии на водоводе
Водоснабжение отключили во всех районах Нарьян-Мара в среду из-за утечки на водоводе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке
Кино
«Холоп» стал самой кассовой комедией в России
Политика
Особое мнение: Дмитрий Быков
Сегодня в эфире была Мария Захарова и скорее напоминала о том, что США делали с Ираном. Д. Быков ― Я бы здесь скорее одобрил осторожность.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Здоровье
Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Авто
Появились первые фото тестового прототипа внедорожника Aurus Komendant
В 2020 году продолжится сборка Aurus Senat для государственных нужд, а уже в 2021 году седан появится в свободной продаже, и только еще через год должен выйти роскошный внедорожник.
Экономика
Почему налог на самозанятых может коснуться половины россиян
Нововведение касается граждан, занятых в «гаражной экономике» — это няни, репетиторы, таксисты-частники и автомеханики, сантехники и электрики и т.д. Годом ранее налог на самозанятых ввели в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.
Армия и оружие
ВС США остаются в боевой готовности, заявил глава Пентагона
Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что ВС США сохраняют боеготовность.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Происшествия
Два человека не сели на самолет, разбившийся под Тегераном
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что два человека не сели на Boeing 737-800, который 8 января утром разбился в Иране.
Политика
В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере
Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Спорт
МОК рассмотрит «российский вопрос» после решения CAS
Международный олимпийский комитет начнет обсуждение ситуации с участием российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх 2020 года в Токио после того, как свой вердикт вынесет Спортивный арбитражный суд.
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Кино