Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Политика Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану Накануне вечером Трамп выступил с обращением к нации после иранского удара по американским военным базам в Ираке, в ходе которого он исключил возможность решения разногласий военным путем.

Армия и оружие Предполагаемый убийца Усамы бен Ладена сравнил Тегеран с Хиросимой Тегеран с Хиросимой сравнил ветеран спецназа Военно-морского флота США «Морские котики» Роберт О’Нил, утверждающий, что именно он уничтожил бывшего «террориста № 1» Усаму бен Ладена, 8 января на своей странице в Twitter.

Кино Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения» В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».

Политика Особое мнение: Дмитрий Быков Сегодня в эфире была Мария Захарова и скорее напоминала о том, что США делали с Ираном. Д. Быков ― Я бы здесь скорее одобрил осторожность.

Авто Появились первые фото тестового прототипа внедорожника Aurus Komendant В 2020 году продолжится сборка Aurus Senat для государственных нужд, а уже в 2021 году седан появится в свободной продаже, и только еще через год должен выйти роскошный внедорожник.

Экономика Почему налог на самозанятых может коснуться половины россиян Нововведение касается граждан, занятых в «гаражной экономике» — это няни, репетиторы, таксисты-частники и автомеханики, сантехники и электрики и т.д. Годом ранее налог на самозанятых ввели в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.

Космос Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.

Происшествия Два человека не сели на самолет, разбившийся под Тегераном Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что два человека не сели на Boeing 737-800, который 8 января утром разбился в Иране.

Спорт МОК рассмотрит «российский вопрос» после решения CAS Международный олимпийский комитет начнет обсуждение ситуации с участием российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх 2020 года в Токио после того, как свой вердикт вынесет Спортивный арбитражный суд.