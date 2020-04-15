Между Россией и Саудовской Аравией не произошел развод после непродления сделки ОПЕК+ в марте. Об этом Bloomberg TV заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.

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Гаджеты УЗ-датчики отпечатков пальцев Qualcomm появятся в гибких дисплеях BOE Ожидается, что появление гибких OLED-дисплеев с интегрированным УЗ-датчиком отпечатков пальцев откроет новые возможности перед разработчиками смартфонов.

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Политика В Кремле не стали комментировать перенос даты окончания Второй мировой Москва, 15 апреля 2020, 13:12 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать принятый закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

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