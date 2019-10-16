Общество
Газета.RuПринц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием на тук-туке
Как сообщается, кузов тук-тука был украшен гирляндами и тканью с изображениями местной флоры и фауны. Прием был организован верховным комиссаром Британии Томасом Дрю для политической, культурной и деловой элиты страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кейт Миддлтон посетила пакистанский модельный колледж в обуви от бюджетного бренда
Народные новостивчера в 09:15
Тысяча охранников будут сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане
Телеканал 360°вчера в 10:08
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 00:46, Ашберн
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК вчера в 06:25
Происшествия
Подозреваемые в убийстве молодой мамы из Екатеринбурга попали на видео
В Екатеринбурге продолжаются поиски пропавшей 27-летней Ксении Каторгиной, которая бесследно исчезла 10 октября, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля Audi Q5.
Life.ru 14 октября в 07:10
Здоровье
Электронные сигареты могут признать менее вредными
У производителей всех видов электронных сигарет может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями.
Известия вчера в 19:26
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
Армия и оружие
Боевики ВСУ при содействии «1+1» отличились созданием очередного фейка
Военнослужащие 83-го Центра информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ крепко облажались в попытках выпустить фейк, который бы объяснил неповиновение приказам главнокомандующего Украины Владимира Зеленского со стороны командующего ОТГ «Восток» Эдуарда Москалева.
Новостной фронт вчера в 16:44
Политика
Первый премьер ДНР заявил об убийстве Захарченко пенсионерами КГБ
Лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко убивали пенсионеры КГБ, которым не менее 70 лет, заявил первый премьер ДНР Александр Бородай.
Взгляд.ру вчера в 10:51
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина проследил за объектом симпатии и решил наблюдать за женщиной через дверной глазок, используя монокуляр.
Народные новости вчера в 20:10
Происшествия
В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
РИА Новости вчера в 23:09
Экономика
Польша в ловушке «экономического чуда», или Банкет за счет ЕС
Расходы на здравоохранение в Польше меньше, чем в остальной Европе, 10000 рабочих мест в государственном образовании были ликвидированы, и в 2018 году процент граждан, живущих в условиях крайней нищеты, у черты бедности и на уровне риска бедности, снова вырос.
Евразия Daily вчера в 02:21
Политика
Контактная группа не согласовала новые даты разведения сил в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на пилотных участках, сообщил «Интерфаксу» источник на переговорах.
BFM.ru вчера в 11:04
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Авто
Volkswagen Teramont получил версию Cross Sport
Автомобиль рассчитан на пять человек. На авторынке России модель Atlas известна под именем Teramont.
CarsWeek.ru вчера в 01:59
Здоровье
Доктор Мясников привёл список бесполезных лекарств
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие лекарства, по его мнению, являются «пустышками».
Газета Кемерова вчера в 23:18
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году.
ТАСС вчера в 09:17
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru 14 октября в 14:55
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Людмила Поргина отказалась звать Ларису Гузееву на поминки по Караченцову
Вдова Караченцова уверена, что ведущая «Давай поженимся» не имеет права ее осуждать. Лариса Гузеева неожиданно «наехала» на Людмилу Поргину.
Собеседник вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Отмечается, что родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни.
Москва 24 вчера в 04:27
Хоккей
Сушинский: «С потолком зарплат многие уедут из КХЛ»
Президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился ожиданиями от введения потолка зарплат в следующем сезоне КХЛ.
Sport24.ru вчера в 11:24
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Общество
В Гидрометцентре пообещали теплый ноябрь
Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в последнем осеннем месяце прохладная погода установится в Краснодарском крае и в южной части Крыма.
ТК Звезда 00:28
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости 12 октября в 20:29
Футбол
Слуцкий присудил себе приз за лучший танец года
Газета.Ru вчера в 13:38
Политика
В Кремле прокомментировали слова Суркова о «путинизме»
По словам помощника президента, «путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования».
Rambler News Service 14 октября в 07:25
Здоровье
Специалисты рассказали, как правильно питаться на работе
Эксперты ФИЦ питания и биотехнологии рассказали, как правильно питаться на работе без вреда для здоровья, пишет RT.
Народные новости вчера в 23:28
Здоровье
Названы 12 изменений c телом, которые могут указывать на рак
Некоторые изменения, которые происходят с телом, могут сигнализировать о развитии онкологии.
Волгоградская правда вчера в 07:06
Футбол
Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 14:49
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13