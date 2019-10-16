Общество
REGNUMПринц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом. По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, чету на авиабазе Нур-Джахан (провинция Панджаб) встречал министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.
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Кейт Миддлтон посетила пакистанский модельный колледж в обуви от бюджетного бренда
Народные новостивчера в 09:15
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Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
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Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии
В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
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ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
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Роскосмос отправит на Луну внука робота Федора
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Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне
Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, передает ТАСС.
Происшествия
СК потребовал арестовать новых фигурантов «дела 27 июля»
Следственный комитет попросил суд арестовать пять новых фигурантов «дела 27 июля», задержанных по обвинениям в применении насилия против представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
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В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка медицинского университета
В Екатеринбурге разыскивается 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета.
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
Политика
Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе
Авто
8 компаний изменили цены на свои автомобили в России в октябре
8 брендов изменили цены на свои авто в РФ в первой половине октября, о чем сообщили эксперты сайта «Цена Авто».
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
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Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ объяснил уничтожение военных Украины в «Иловайском котле»
Как рассказал экс-глава Генштаба, маршруты, по котором передвигались военные, были согласованы с противником.
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В гамме Kia может появиться компактный кроссовер
В начале будущего года будет представлен предвестник компактного кроссовера из бюджетного сегмента компании Kia.
Происшествия
Новгородская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Новгородская журналистка Алина Щеглова обвинила главреда местной газеты в изнасиловании.
Армия и оружие
Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции
Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
Общество
Как супермодель Белла Хадид оказалась самой красивой женщиной в мире
Самой красивой женщиной в мире назвали супермодель Беллу Хадид - компьютерная программа определила, что черты ее лица соответствуют "золотому сечению" на 94,35%.
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске
Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.
Гаджеты
Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2
Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Общество
Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ
Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.