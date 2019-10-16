Общество

REGNUMREGNUMПринц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом. По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, чету на авиабазе Нур-Джахан (провинция Панджаб) встречал министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.
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