14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом. По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, чету на авиабазе Нур-Джахан (провинция Панджаб) встречал министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

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