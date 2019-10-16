Общество
REGNUMПринц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом. По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, чету на авиабазе Нур-Джахан (провинция Панджаб) встречал министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.
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Тысяча охранников будут сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане
Телеканал 360°вчера в 10:08
Кейт Миддлтон посетила пакистанский модельный колледж в обуви от бюджетного бренда
Народные новостивчера в 09:15
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Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Футбол
Черчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную
В эфире телеканала "Россия-1" главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал о том, в каком случае он сможет вызвать в команду футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в сентябре были выпущены по УДО из колонии.
Российская газета 00:40
Происшествия
Полковник-миллиардер Захарченко назвал «заказчиков» своего дела
Национальная служба новостей 00:49
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
Lenta.ru вчера в 01:09
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Хоккей
«Авангард» победил СКА в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском вчера в 14:37
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости 12 октября в 20:29
Кино
Энг Ли: «В фильмах есть смысл. В жизни нет»
В российских кинотеатрах вышел фантастический боевик "Гемини", созданный в экспериментальном формате – 120 кадров в секунду (вместо привычных 24).
Газета Metro 13 октября в 10:47
Армия и оружие
NYT обвинила Россию в авиаударах по больницам в Сирии
Газета The New York Times выпустила расследование, в котором обвинила российских военных в авиаударах по четырем больницам в Сирии в мае 2019 года.
Мойка78 13 октября в 13:36
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru 14 октября в 12:40
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru вчера в 06:28
Общество
Россиянам пообещали теплый ноябрь
В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
Lenta.ru 01:05
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
Lenta.ru вчера в 13:33
Политика
Бородай: глава ДНР Захарченко был убит пенсионерами из КГБ
Бывший глава Донецкой Народной республики Александр Захарченко был убит пенсионерами из КГБ, это были люди в возрасте, заявил первый глава ДНР Александр Бородай в интервью телеканалу «Царьград».
Московский Комсомолец вчера в 12:27
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14 октября в 01:03
Футбол
Российская молодежная сборная по футболу обошла эстонцев
Национальная служба новостей вчера в 15:44
Кино
Зои Кравиц исполнит роль женщины-кошки в новом Бэтмене
Даже Холли Берри не удалось побить рекорд Мишель. Также на участие в новом Бэтмене утверждены Джеффри Райт и Джона Хилл.
Время Пресс вчера в 04:00
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru вчера в 05:07
Происшествия
Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей
Российская газета 01:28
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Авто
На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104
Во Владивостоке выставили на продажу редчайший универсал ВАЗ-2104 с дизельным двигателем.
Автоновости дня 14 октября в 23:20
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
РБК вчера в 15:02
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина проследил за объектом симпатии и решил наблюдать за женщиной через дверной глазок, используя монокуляр.
Народные новости вчера в 20:10
Экономика
Как ФНС действовала в деле «Ладоги»
ФНС заявляла, и эти предположения подтверждены судебными решениями, что в процессе банкротства группы в 2017 году господин Грабар и другие топ-менеджеры ПГ «Ладога» вывели активы (включая здания, оборудование и работников) в новую компанию ООО «Группа Ладога», а затем ПГ «Ладога» инициировала собственное банкротство.
Коммерсантъ вчера в 19:11
Армия и оружие
Названа дата первого применения оружия беспилотником «Охотник»
Российский тяжелый беспилотник "Охотник" впервые применит оружие в 2020 году в ходе испытаний на полигоне в Ахтубинске.
РЕН ТВ вчера в 20:49