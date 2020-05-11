Коронавирус
Реальное времяПутин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики
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Клишас отметил важность озвученных Путиным новых мер поддержки граждан
Парламентская газетавчера в 12:27
Что, кому и сколько пообещал Путин: итоги обращения президента о коронавирусе и экономике
Sport24.ruвчера в 15:45
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Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 10 мая в 11:57
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Космос
Ступень тяжелой ракеты КНР штатно сгорела в атмосфере над Атлантикой
Сгорела в плотных слоях атмосферы ракета-носитель тяжелого класса Long March-5B, 11 мая сообщает пресс-служба 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США на свое странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 15:10
Авто
Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite
До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite.
Новые автомобили 10 мая в 00:09
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33
Футбол
Месси признан лучшим в Лиге чемпионов по соотношению голов и матчей
Лучшим стал форвард "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец забивает 0,8 гола за одну игру. Всего на его счету 114 мячей в 141 матче.
Pravda.Ru 05:22
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
Происшествия
В Петербурге пресечен канал незаконной торговли таможенной информацией
В Петербурге пресечен канал незаконной торговли данными Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО).
Российская газета 04:55
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
Единоборства
Стало известно, сколько Фергюсон и Гэтжи заработали за бой
Журналист Джед Гудман назвал суммы, которые заработали за бой Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Поединок прошел в Джексонвилле 10 мая.
Bookmaker-ratings.ru 05:05
Общество
Власти объяснили необходимость носить маски и перчатки в Москве
Власти объяснили необходимость носить маски и перчатки в Москве: они физически препятствуют попаданию нового коронавируса в организм.
Lenta.ru 05:30
Общество
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Происшествия
Еще у двух пассажиров рейсов из Москвы на Сахалин выявили COVID-19
Коронавирусная инфекция выявлена еще у двух пассажиров московских рейсов, прибывших на Сахалин, всего в регионе выявлено 43 зараженных, сообщил во вторник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 05:19
Общество
На Кубани сохраняется карантин до 23 мая
Как сообщало ИА REGNUM, карантина на территории Кубани действует с 31 марта, ранее было принято решение о его продлении до 23 мая.
REGNUM 05:41
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ вчера в 21:40
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости вчера в 20:04
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ вчера в 10:35
Общество
Россия заняла второе место по числу больных коронавирусом
Россия оказалась на втором месте по числу больных коронавирусом. За последние сутки врачи выявили 10899 новых случаев заражения.
EastRussia 04:53
Экономика
В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня
Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ.
РИА Новости 05:15
Гаджеты
10-ядерный Core i9-10900K оказался не таким уж и горячим. Он потребляет 235 Вт под нагрузкой
Что касается видеокарты, то она потребляла 250 Вт, но нагревалась всего лишь до 67°С. В общем, как видно, энергопотребление Core i9-10900K оказалось далеким от отметки в 300 Вт, но при этом надо учитывать применение жидкостной, а не воздушной системы охлаждения.
iXBT.com 05:31
Здоровье
В Алтайском крае 84 человека выздоровели от коронавируса
За последние сутки 84 жителя Алтайского края полностью поправились от коронавируса.
Толк вчера в 23:49
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
Политика
Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая
Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.
ТАСС 02:01