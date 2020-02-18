Общество

Российская газетаРоссийская газетаПринят закон о бесплатном горячем питании школьников

Госдума приняла закон о здоровом и сбалансированном питании школьников. Основная новелла документа - о бесплатном и качественном горячем питании младшеклассников. Документ одобрен с поправками от главы государства - свои предложения Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному Собранию.
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с чего всё началось

Учащиеся младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием

Государственная Дума во вторник, 18 февраля, приняла в третьем чтении инициативу, направленную на реализацию Послания Президента РФ — об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием.
Государственная Дума РФвчера в 05:18

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Горячее питание для школьников

Российская газетавчера в 11:54

Школьников Марий Эл начнут кормить бесплатно горячими обедами

Pro Город Йошкар-Олавчера в 11:00

Госдума приняла законопроект о бесплатном питании в школах

RT на русскомвчера в 05:31

Госдума приняла закон о бесплатном питании для учеников младших классов

Коммерсантъвчера в 06:07

Госдума приняла закон о бесплатном питании учеников начальных классов

Красная веснавчера в 06:57

ГД приняла закон о бесплатном питании для школьников начальных классов

РИА Новостивчера в 05:39

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании младшеклассников

РБКвчера в 06:43
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Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС вчера в 04:42
Происшествия

В Ташкенте пресекли деятельность террористической группы

RT на русском 03:05
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 07:34
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru вчера в 12:34
Общество

Берг рассказал о ссоре в «Лефортово» с сокамерником из-за Бузовой

РИА Новости 01:52
Политика

Украинец в ООН прочел «Хотят ли русские войны»

Постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций (ООН) Сергей Кислица задался вопросом, хотят ли русские войны, и процитировал одноименную песню.
Рамблер 01:55
Шоу-бизнес

Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус

Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.
WomanHit.ru вчера в 04:53
Армия и оружие

Экс-офицер СБУ рассказал, как Киев может скрыть военные преступления

Строительством баз в Мариуполе и Северодонецке Украина сделает невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
РИА Новости вчера в 19:19
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Энергетика

Киев согласился поставлять нефть белорусским НПЗ

«Если будет заявка на транзит нефти по [нефтепроводу] "Одесса-Броды", мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре», — отметил посол.
Украина.ру 02:32
Футбол

«Манчестер Сити» может столкнуться с новым расследованием УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжит проводить расследование в отношении «Манчестер Сити», сообщает The Guardian.
Чемпионат 02:54
Экономика

Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
Известия вчера в 19:21
Происшествия

В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков

Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области.
Известия 01:01
Футбол

«Газпром» выделил 660 миллионов рублей на поддержку «Томи»

Глава Томской области Серей Жвачкин договорился с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером о выделении 660 миллионов рублей в качестве поддержки футбольному клубу "Томь", компания также примет участие в финансировании и других региональных проектов, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 02:17
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
ТАСС вчера в 16:45
Армия и оружие

Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»

Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».
Известия 17 февраля в 12:59
Армия и оружие

ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ

Вести.Ru вчера в 04:20
Общество

Из Киева вылетел самолёт для эвакуации украинцев из Уханя

Самолёт авиакомпании SkyUp вылетел в Китай в ночь на среду, 19 февраля.
RuNews24.ru 02:46
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса

Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.
Lenta.ru 02:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru вчера в 12:49
Армия и оружие

Российские бомбардировщики нанесли мощные удары по боевикам в Сирии

Российская авиация нанесла десятки мощных авиаударов по позициям террористов в прифронтовых районах, что повлекло за собой масштабные потери в рядах исламистов.
HotGeo 03:12
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Виктор Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана. Его обращение к гражданам опубликовал адвокат Виталий Сердюк в Facebook.
Деловое.ТВ вчера в 07:22
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370

Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Piter.tv 01:46
Общество

В Петербурге депутаты запретили продавать подросткам снюсы

Парламентарии Санкт-Петербурга в третьем чтении приняли законопроект, который запрещает продавать детям и подросткам никотиносодержащую продукцию без табака - так называемые снюсы.
Российская газета 03:12
Шоу-бизнес

Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов

По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
VSE42.RU 17 февраля в 04:23
Наука

В пещерном кладбище неандертальцев найдена новая «цветочная могила»

В Ираке в пещере Шанидар, которая считается кладбищем неандертальцев, археологи обнаружили новую «цветочную могилу».
МедиаПоток 02:13
Общество

Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Офицер признался, что получал взятки от представителя подмосковного АО «НПП "Звезда"» имени академика Гая Северина — его бессменного руководителя на протяжении 44 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Гаджеты

Microsoft признала опасным обновление Windows 10

Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Российская газета вчера в 04:06
Космос

Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе

Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.
AstroNews.ru 16 февраля в 10:46
Общество

Государство снизило субсидии развлекательным телеканалам

Государство существенно снизило субсидии развлекательным телеканалам на поддержку вещания в небольших городах, пишет РБК.
KM.ru 02:41
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