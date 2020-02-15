Государственная Дума во вторник, 18 февраля, приняла в третьем чтении инициативу, направленную на реализацию Послания Президента РФ — об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием.

с чего всё началось

Госдума приняла закон о здоровом и сбалансированном питании школьников. Основная новелла документа - о бесплатном и качественном горячем питании младшеклассников. Документ одобрен с поправками от главы государства - свои предложения Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному Собранию.

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