Общество
Российская газетаПринят закон о бесплатном горячем питании школьников
Госдума приняла закон о здоровом и сбалансированном питании школьников. Основная новелла документа - о бесплатном и качественном горячем питании младшеклассников. Документ одобрен с поправками от главы государства - свои предложения Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному Собранию.
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с чего всё началось
Государственная Дума во вторник, 18 февраля, приняла в третьем чтении инициативу, направленную на реализацию Послания Президента РФ — об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием.Государственная Дума РФ05:18
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Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на сумму должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.
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В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
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Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
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Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
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60-летний Дмитрий Дибров перенес инсульт
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Врачи Подмосковья дали советы по борьбе с бессонницей
Региональный Минздрав дал советы пациентам, страдающим бессонницей.
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«Сибирь» обыграла «Барыс» в овертайме
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От коронавируса умер главный врач госпиталя в Ухане
В Ухане от коронавируса скончался главный врач госпиталя. Лю Чжимин умер на 52-ом году жизни, передает РИА Новости.
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Армия и оружие
Шойгу: США до сих пор не начали разминировать и восстанавливать Ракку
Террористы ИГИЛ* захватили город Ракка весной 2013 года. Тогда оттуда бежали как минимум 250 тысяч жителей.
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Посол России в Польше Сергей Андреев назвал причину нынешнего уровня отношений между Варшавой и Москвой.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
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Россиянка заразилась коронавирусом
Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, она будет госпитализирована, сообщает российское посольство в Токио.
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«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии
В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
Футбол
«Реал» официально представит Рейньера 18 февраля
Игрока официально представят 18 февраля в 15:30 по московскому времени.18-летний хавбек стал единственным приобретением мадридского клуба в зимнее трансферное окно.
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В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке к полномасштабному наступлению
«К 2022–2023 годам (российские)ударные группировки будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без мобилизации»,цитирует заявление украинского военного разведчика РИА «Новости».
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Марио Фернандес надеется отыграть 11 очков отставания от «Зенита»
Полузащитник столичного ЦСКА Марио Фернандес заявил о том, что его команда хочет отыграть 11 очков отставания в турнирной таблице чемпионата России от петербургского "Зенита".
Общество
Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России
Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.