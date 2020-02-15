Общество

Российская газетаРоссийская газетаПринят закон о бесплатном горячем питании школьников

Госдума приняла закон о здоровом и сбалансированном питании школьников. Основная новелла документа - о бесплатном и качественном горячем питании младшеклассников. Документ одобрен с поправками от главы государства - свои предложения Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному Собранию.
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с чего всё началось

Учащиеся младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием

Государственная Дума во вторник, 18 февраля, приняла в третьем чтении инициативу, направленную на реализацию Послания Президента РФ — об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием.
Государственная Дума РФ05:18

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Горячее питание для школьников

Российская газета11:54

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Газета.Ru08:34

Володин призвал депутатов не позорить себя голосованием за отсутствующих коллег

ТАСС05:49

Госдума приняла закон о бесплатном питании для учеников младших классов

Коммерсантъ06:07

Госдума приняла законопроект о бесплатном питании в школах

RT на русском05:31

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании младшеклассников

РБК06:43

Питание должно быть полезно и бесплатно

Красное знамя (г. Касли)16 февраля в 04:52
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