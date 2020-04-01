Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПринят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Поправки подготовили депутаты из разных фракций, а также сенаторы. Согласно документу, физлица и предприниматели, взявшие ипотеку или потребкредит до вступления в силу этого закона, смогут обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев.
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Дума приняла поправки о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

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Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

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Турнир пройдет в три круга с участием десяти клубов. Четвертого же апреля сезон официально стартует матчем за Суперкубок страны.
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