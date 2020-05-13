Политика
Российская газетаПринят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал такие поправки ко второму чтению.
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Конституционный комитет Совета Федерации поддержал закон о голосовании по почте
Парламентская газета12:31
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Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Биатлон
Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева
Ранее президент Союза биатлонистов России оценил профессиональные качества Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые были назначены на должность старших тренеров, вспомнив в частности о том, что СБР на данный момент не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском.
Советский спорт 05:16
Общество
Первый зампред ВТБ Соловьев госпитализирован с коронавирусом
Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ, глава совета директоров футбольного клуба "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован.
ТАСС 14:58
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Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров
Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
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Lenta.ru 13:00
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Экономика
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
Общество
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Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
Кино
Актер Певцов ответил BadComedian на критику фильма про 9 Мая
URA.Ru вчера в 08:12
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Футбол
Бывший голкипер «Ювентуса» назвал коронавирус обычным гриппом
Экс-вратарь туринского «Ювентуса» Стефано Таккони заявил, что не верит в серьезность ситуации с коронавирусом, передает Football Italia.
ProstoProSport 10:27
Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
Сбербанк продлил срок действия своих карт
Сбербанк продлевает с 13 мая обслуживание карт, срок действия которых истек, начиная с марта.
Российская газета 12:59
Происшествия
Утверждено обвинение по делу о махинациях в Фондсервисбанке
Утверждено обвинение по делу о махинациях в Фондсервисбанке Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу бывших топ-менеджеров Фондсервисбанка, обслуживавшего «Роскосмос».
Коммерсантъ 13:11
Политика
Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса
В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
Общество
Сайт «Бессмертного полка» атаковали хакеры
9 мая т.г. сайт подвергся хакерским атакам, в результате которых злоумышленники пытались сорвать трансляцию.
ГТРК Владимир 09:50
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Общество
Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах
Газета.Ru вчера в 20:34
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости 06:48
Общество
В российских школах отменят общие перемены
За каждым классом закрепят специальное отдельное помещение, в котором и будут находится дети на протяжении всего школьного дня.
Live24 14:09
Общество
Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
Политика
Песков заявил, что больше месяца не контактировал лично с Путиным
Москва, 13 мая 2020, 20:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сдавший положительный тест на коронавирус, заявил, что больше месяца не имел личных контактов с Владимиром Путиным.
REGNUM 13:30
Общество
В Калининградской области усиливается масочный режим
В регионе усиливается масочный режим.
НИА-Калининград 11:41
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
Происшествия
Заявивших на насильника девушек не оштрафуют за нарушение самоизоляции
Ранее стало известно, что мужчина в Красноярске похитил у двух девушек украшения и сотовые телефоны.
Телеканал 360° 03:38
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14