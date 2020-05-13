Политика

Российская газетаРоссийская газетаПринят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал такие поправки ко второму чтению.
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