Политика
Российская газетаПринят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал такие поправки ко второму чтению.
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Конституционный комитет Совета Федерации поддержал закон о голосовании по почте
Парламентская газета12:31
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Общество
Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
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Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru вчера в 05:49
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной.
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Телеканал 360° 12:59
Общество
В Москве перепрофилировали 14 патологоанатомических отделений
Четырнадцать патологоанатомических отделений в Москве перепрофилировали для работы с телами пациентов, у которых был выявлен коронавирус, сообщил журналистам главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц, отметив, что врачи достаточно защищены от заражения.
РИА Новости 11:01
Игры
Дракманн сделал из The Last of Us 2 трибуну для политических заявлений
NewInform вчера в 06:33
Армия и оружие
В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России
"Чжунго цзюньван" проанализировали готовность РФ к воздушным угрозам. В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России.
Piter.tv 08:44
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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Общество
«Победа» возобновляет перелеты по России
Доступ1 05:43
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
Минкомсвязь ввела дополнительные мощности для работы портала госуслуг
В настоящее время работа портала стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено, — сообщили в пресс-службе.
News.ru 08:53
Политика
Украина продлила санкции против российских соцсетей
Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства.
Газета.Ru 13:03
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня.
Коммерсантъ 11 мая в 17:30
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Происшествия
Замглавы Красносельского района Петербурга задержан по делу о взятке
В Санкт-Петербурге задержан замглавы администрации Красносельского района Алексей Миронов по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РЕН ТВ 11:34
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Вести.Ru 13:35
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 12:13
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Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Наука
Создан прототип квантового радара
Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04