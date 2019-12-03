Общество
Российская газетаПринят закон о введении электронных трудовых книжек
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, вводящие в России электронные трудовые книжки.Государственная Дума РФ05:15
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