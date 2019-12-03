Общество

Российская газетаРоссийская газетаПринят закон о введении электронных трудовых книжек

С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки
 в Трудовой кодекс и ряд других законов, вводящие в России электронные трудовые книжки.
Государственная Дума РФ05:15

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Принят закон об электронных трудовых книжках

Москва 2405:47

Принят закон о введении электронных трудовых книжек

Российская газета05:38

Трудовые книжки россиян станут электронными с января 2020 года

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Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

Агентство Москва05:15

У россиян появится возможность завести электронную трудовую книжку

Государственная Дума РФ05:15

Переход на электронные трудовые книжки будет добровольным

Парламентская газета05:24

Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках

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