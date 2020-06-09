Экономика

Время БухгалтераВремя БухгалтераПринят закон, обнуляющий налоги бизнеса, признанного жертвой пандемии

Согласно закону право на льготу имеют: предприниматели, включенные в перечень экономических отраслей – жертв COVID-19; компании, поименованные в реестре МСП по данным отчетности за 2018 год и работающие в отраслях, признанных жертвами COVID-19; социально ориентированные НКО – получатели грантов в рамках госпрограмм с 2017 года; отдельные некоммерческие и религиозные организации.
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Организации и ИП, пострадавшие от распространения новой коронавирусной инфекции, освободили от налогов за II квартал 2020 года

Гарант08 июня в 10:10

Налоговые льготы для МСП из пострадавших отраслей утверждены законодательно

Пермский интернет-журнал Звездавчера в 07:43

Принят закон, обнуляющий налоги бизнеса, признанного жертвой пандемии

Время Бухгалтеравчера в 06:59

Закон об освобождении от уплаты налогов подписан

Бухгалтерия.рувчера в 03:59

Пострадавший от коронавируса бизнес и НКО освободили от налогов за второй квартал

Телеканал 360°вчера в 12:52

Отмена налогов и другие меры поддержки бизнеса: обзор нового закона

ИА Клерк.Ру08 июня в 09:29

Налоги за II квартал можно не платить!

Главная книга08 июня в 08:59
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Общество

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 08 июня в 01:04
3,8K
Экономика

Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля

В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт 08 июня в 18:59
15
Общество

Синоптик предсказал россиянам температурные ямы летом

Метеоролог рассказал, что на этих выходных в Москве наступит похолодание до 20 градусов выше нуля, а в начале следующей недели показатели вернутся к климатической норме.
РИА Новости вчера в 16:23
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что отказывается идти на мировую с представителями Михаила Ефремова и намерена добиваться тюремного срока для актера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:42
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Экономика

«Известия»: Совфед планирует переложить уплату НДС на арендаторов

Совфед может переложить перечисление НДС с владельцев торговых и деловых центров на съемщиков помещений.
ТАСС вчера в 21:36
1
Происшествия

Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью

Московский Комсомолец вчера в 02:49
1,8K
Общество

Россиянам разрешили выезжать из страны

Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08 июня в 08:40
2,3K
Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ 08 июня в 09:06
5,2K
Экономика

Москвичи резко увеличили покупки после смягчения ограничений с 1 июня

Траты москвичей по картам резко выросли за неделю после снятия с 1 июня части карантинных ограничений в столице, сообщили РБК представители крупных банков.
РБК вчера в 23:02
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
811
Происшествия

Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
5
Общество

Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве

Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК вчера в 15:53
17
Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
34
Происшествия

Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

Известия вчера в 17:53
25
Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Газета.Ru 08 июня в 12:08
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Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru вчера в 09:41
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Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
185
Общество

Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
Экономика

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
199
Технологии

МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера

Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.
Ведомости 08 июня в 17:04
1
Наука

Натуральные ткани могут быть опасней синтетических

Во время нового исследования специалисты взяли около 2000 образцов волокон из нескольких океанов и выяснили, что подавляющая часть из них натурального происхождения.
Rusargument 08 июня в 18:28
23
Игры

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Коммерсантъ 08 июня в 18:04
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Гаджеты

Бюджетный смартфон Oppo A52 вышел в России

Компания Oppo анонсировала в России самый доступный смартфон из A-серии – Oppo A52.
Piter.tv вчера в 06:47
11
Общество

Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным

Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Минобороны.
RT на русском вчера в 22:26
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Политика

Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора

Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно.
Коммерсантъ вчера в 23:56
4
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

АБН 08 июня в 13:47
49
Кино

Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»

Киноафиша России вчера в 02:48
12
Происшествия

Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым

РИА Новости вчера в 23:02
2
Армия и оружие

США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету

Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить.
Известия вчера в 14:40
52
Наука

Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными

Evo-rus.com вчера в 16:18
13
Как работают Яндекс.Новости?
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