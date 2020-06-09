Экономика
Время БухгалтераПринят закон, обнуляющий налоги бизнеса, признанного жертвой пандемии
Согласно закону право на льготу имеют: предприниматели, включенные в перечень экономических отраслей – жертв COVID-19; компании, поименованные в реестре МСП по данным отчетности за 2018 год и работающие в отраслях, признанных жертвами COVID-19; социально ориентированные НКО – получатели грантов в рамках госпрограмм с 2017 года; отдельные некоммерческие и религиозные организации.
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Налоговые льготы для МСП из пострадавших отраслей утверждены законодательно
Пермский интернет-журнал Звездавчера в 07:43
Пострадавший от коронавируса бизнес и НКО освободили от налогов за второй квартал
Телеканал 360°вчера в 12:52
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Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 08 июня в 01:04
Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт 08 июня в 18:59
Общество
Синоптик предсказал россиянам температурные ямы летом
Метеоролог рассказал, что на этих выходных в Москве наступит похолодание до 20 градусов выше нуля, а в начале следующей недели показатели вернутся к климатической норме.
РИА Новости вчера в 16:23
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым
Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что отказывается идти на мировую с представителями Михаила Ефремова и намерена добиваться тюремного срока для актера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:42
Экономика
«Известия»: Совфед планирует переложить уплату НДС на арендаторов
Совфед может переложить перечисление НДС с владельцев торговых и деловых центров на съемщиков помещений.
ТАСС вчера в 21:36
Происшествия
Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью
Московский Комсомолец вчера в 02:49
Общество
Россиянам разрешили выезжать из страны
Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08 июня в 08:40
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ 08 июня в 09:06
Экономика
Москвичи резко увеличили покупки после смягчения ограничений с 1 июня
Траты москвичей по картам резко выросли за неделю после снятия с 1 июня части карантинных ограничений в столице, сообщили РБК представители крупных банков.
РБК вчера в 23:02
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
Общество
Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве
Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК вчера в 15:53
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
Происшествия
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе
Известия вчера в 17:53
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Газета.Ru 08 июня в 12:08
Происшествия
Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»
Pravda.Ru вчера в 09:41
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
Общество
Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
Технологии
МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера
Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.
Ведомости 08 июня в 17:04
Наука
Натуральные ткани могут быть опасней синтетических
Во время нового исследования специалисты взяли около 2000 образцов волокон из нескольких океанов и выяснили, что подавляющая часть из них натурального происхождения.
Rusargument 08 июня в 18:28
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ 08 июня в 18:04
Гаджеты
Бюджетный смартфон Oppo A52 вышел в России
Компания Oppo анонсировала в России самый доступный смартфон из A-серии – Oppo A52.
Piter.tv вчера в 06:47
Общество
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Минобороны.
RT на русском вчера в 22:26
Политика
Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора
Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно.
Коммерсантъ вчера в 23:56
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
АБН 08 июня в 13:47
Кино
Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»
Киноафиша России вчера в 02:48
Происшествия
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
РИА Новости вчера в 23:02
Армия и оружие
США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету
Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить.
Известия вчера в 14:40
Наука
Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными
Evo-rus.com вчера в 16:18