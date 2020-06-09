Экономика
Время БухгалтераПринят закон, обнуляющий налоги бизнеса, признанного жертвой пандемии
Согласно закону право на льготу имеют: предприниматели, включенные в перечень экономических отраслей – жертв COVID-19; компании, поименованные в реестре МСП по данным отчетности за 2018 год и работающие в отраслях, признанных жертвами COVID-19; социально ориентированные НКО – получатели грантов в рамках госпрограмм с 2017 года; отдельные некоммерческие и религиозные организации.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 22:49, Ашберн
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Средства предназначены для граждан, которые с апреля по июнь 2020 года взяли под опеку детей, инвалидов или стариков из социальных учреждений.
Evo-rus.com 13:50
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей 06:44
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Российские власти готовят законопроекты с новыми льготами для пенсионеров.
Что происходит 14:25
Экономика
ФНС России запустила сервис по проверке налоговых льгот
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, при помощи которого предприниматели смогут получить информацию о доступных им налоговых льготах.
Газета.Ru 15:25
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео из бани
Наталья Королева показала видео из бани Добавим, что проводить время на дачном участке во время самоизоляции — это нормальное занятие для большинства знаменитостей в период пандемии.
Вокруг ТВ вчера в 05:05
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Общество
Роспотребнадзор сообщил о масочном режиме во всех регионах России
Во всех субъектах России сохраняется масочный режим, независимо от снятых ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
Коммерсантъ 18:57
Кино
Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM 08:07
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Здоровье
На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии
Итальянские специалисты смогли узнать, что приём медикаментов для лечения гипертонии значительно увеличивает продолжительность жизни человека даже у самых слабых пожилых людей.
Evo-rus.com вчера в 15:13
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах.
News.ru 09:43
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Экономика
«МегаФон» отказался от дивидендов за 2019 год
Оператор не платит дивиденды третий год подряд: по результатам 2018 и 2017 года от них компания так же отказывалась, а по итогам 2016-го компания выплатила акционерами 19,9 млрд руб. (по 32,25 руб. на обыкновенную акцию).
Коммерсантъ 04:33
Здоровье
В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом
На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай 07 июня в 03:00
Общество
В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу
"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
Pravda.Ru 13:48
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Экономика
«Известия»: Совфед планирует переложить уплату НДС на арендаторов
Совфед может переложить перечисление НДС с владельцев торговых и деловых центров на съемщиков помещений.
ТАСС 21:36
Происшествия
Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова
Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru 21:15
Кино
Бекмамбетов и Universal Pictures выпустят пять фильмов
Кинокомпания из Голливуда планирует выпустить пять фильмов в формате screenlife, продюсером которых выступит Бекмамбетов.
МИР 24 20:24
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК 21:31
Экономика
С 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий
В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров.
МонаВиста вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости 09:12
Общество
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Минобороны.
RT на русском 22:26