Согласно закону право на льготу имеют: предприниматели, включенные в перечень экономических отраслей – жертв COVID-19; компании, поименованные в реестре МСП по данным отчетности за 2018 год и работающие в отраслях, признанных жертвами COVID-19; социально ориентированные НКО – получатели грантов в рамках госпрограмм с 2017 года; отдельные некоммерческие и религиозные организации.

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Средства предназначены для граждан, которые с апреля по июнь 2020 года взяли под опеку детей, инвалидов или стариков из социальных учреждений. 13

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Здоровье На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии Итальянские специалисты смогли узнать, что приём медикаментов для лечения гипертонии значительно увеличивает продолжительность жизни человека даже у самых слабых пожилых людей. 21

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Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 169

Экономика «Известия»: Совфед планирует переложить уплату НДС на арендаторов Совфед может переложить перечисление НДС с владельцев торговых и деловых центров на съемщиков помещений.

Происшествия Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. 19

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