Экономика

Время БухгалтераВремя БухгалтераПринят закон, обнуляющий налоги бизнеса, признанного жертвой пандемии

Согласно закону право на льготу имеют: предприниматели, включенные в перечень экономических отраслей – жертв COVID-19; компании, поименованные в реестре МСП по данным отчетности за 2018 год и работающие в отраслях, признанных жертвами COVID-19; социально ориентированные НКО – получатели грантов в рамках госпрограмм с 2017 года; отдельные некоммерческие и религиозные организации.
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Пострадавший от коронавируса бизнес и НКО освободили от налогов за второй квартал

Телеканал 360°12:52

Принят закон, обнуляющий налоги бизнеса, признанного жертвой пандемии

Время Бухгалтера06:59

Налоги за II квартал можно не платить!

Главная книгавчера в 08:59

Организации и ИП, пострадавшие от распространения новой коронавирусной инфекции, освободили от налогов за II квартал 2020 года

Гарантвчера в 10:10

Отмена налогов и другие меры поддержки бизнеса: обзор нового закона

ИА Клерк.Рувчера в 09:29

Закон об освобождении от уплаты налогов подписан

Бухгалтерия.ру03:59
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Средства предназначены для граждан, которые с апреля по июнь 2020 года взяли под опеку детей, инвалидов или стариков из социальных учреждений.
Evo-rus.com 13:50
13
Происшествия

Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей 06:44
4
Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
831
Экономика

Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы

Российские власти готовят законопроекты с новыми льготами для пенсионеров.
Что происходит 14:25
175
Экономика

ФНС России запустила сервис по проверке налоговых льгот

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, при помощи которого предприниматели смогут получить информацию о доступных им налоговых льготах.
Газета.Ru 15:25
7
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости 14:36
4,5K
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
23
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео из бани

Наталья Королева показала видео из бани Добавим, что проводить время на дачном участке во время самоизоляции — это нормальное занятие для большинства знаменитостей в период пандемии.
Вокруг ТВ вчера в 05:05
28
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
5
Общество

Роспотребнадзор сообщил о масочном режиме во всех регионах России

Во всех субъектах России сохраняется масочный режим, независимо от снятых ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
Коммерсантъ 18:57
18
Происшествия

Супруга погибшего водителя отказалась идти на мировую с Ефремовым

Lenta.ru 14:40
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Кино

Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети

Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM 08:07
1
Экономика

Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля

Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
10
Шоу-бизнес

Александра Стриженова вышла замуж

Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
20
Здоровье

На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии

Итальянские специалисты смогли узнать, что приём медикаментов для лечения гипертонии значительно увеличивает продолжительность жизни человека даже у самых слабых пожилых людей.
Evo-rus.com вчера в 15:13
21
Кино

Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах.
News.ru 09:43
5
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
480
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
1,3K
Экономика

«МегаФон» отказался от дивидендов за 2019 год

Оператор не платит дивиденды третий год подряд: по результатам 2018 и 2017 года от них компания так же отказывалась, а по итогам 2016-го компания выплатила акционерами 19,9 млрд руб. (по 32,25 руб. на обыкновенную акцию).
Коммерсантъ 04:33
Здоровье

В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом

На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай 07 июня в 03:00
260
Общество

В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу

"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
Pravda.Ru 13:48
6
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
169
Экономика

«Известия»: Совфед планирует переложить уплату НДС на арендаторов

Совфед может переложить перечисление НДС с владельцев торговых и деловых центров на съемщиков помещений.
ТАСС 21:36
Происшествия

Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова

Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru 21:15
19
Кино

Бекмамбетов и Universal Pictures выпустят пять фильмов

Кинокомпания из Голливуда планирует выпустить пять фильмов в формате screenlife, продюсером которых выступит Бекмамбетов.
МИР 24 20:24
1
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
5,2K
Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК 21:31
8
Экономика

С 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий

В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров.
МонаВиста вчера в 09:40
696
Шоу-бизнес

Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым

Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости 09:12
40
Общество

Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным

Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Минобороны.
RT на русском 22:26
10
Как работают Яндекс.Новости?
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