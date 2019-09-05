Экономика
ПРАЙМПринято окончательное инвестиционное решение по «Арктик СПГ 2»
Ввод очередей «Арктик СПГ 2» – в 2023, 2024 и 2026 гг. В рамках Восточного экономического форума участники проекта «Арктик СПГ 2» приняли окончательное инвестиционное решение по проекту.
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Наука
Иглоукалывание и эндорфины снизили тягу к алкоголю у крыс
Физическую зависимость от алкоголя у крыс (на других животных метод пока не проверяли) можно ослабить, если вводить иглу для акупунктуры в определенную точку на передней конечности, сообщается в Science Advances.
N+1 01:48
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Футбол
Гол Ананидзе помог сборной Грузии сыграть вничью с Кореей
Сборная Грузии сыграла вничью с командой Кореи в товарищеском матче.
Матч ТВ 13:47
Кино
«Маша и Медведь» отправились на острова
Мультфильм выйдет в прокате Великобритании и Ирландии Российский мультфильм «Маша и Медведь» выйдет в прокат в 89 кинотеатрах сети Vue Entertainment в Великобритании.
Коммерсантъ 18:50
Футбол
«Ливерпуль» хотел, чтобы Джеррард ушел раньше
Спорт-Экспресс 18:49
Футбол
Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего Мауро Икарди, рассказала о переходе мужа из миланского «Интера» в «Пари Сен-Жермен».
Чемпионат 17:29
Политика
Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК
Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.
РБК 17:18
Хоккей
Панарин не исключил переезда в США после окончания карьеры
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» заявил, что хотел бы остаться в США после завершения игровой карьеры.
Спорт день за днем 12:40
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском вчера в 10:36
Кино
Уилл Поултер получил роль в сериале «Властелин колец»
Актуальные Новости 05:59
Музыка
Монеточка показала разную себя в клипе «Нет монет»
Премьера клипа Монеточки "Нет монет" состоялась 5 сентября 2019 года.
ИА InterMedia 15:59
Культура
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.
Lenta.ru 11:23
Политика
Кадырову понравилась шутка Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане
Глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил шутку президента РФ Владимира Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане.
REGNUM 11:51
Армия и оружие
Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват
Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
Известия 19:26
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана
Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Наука
Двойному пульсару предсказали полвека радиомолчания
Астрофизики предсказали исчезновение радиоизлучения от двойного пульсара PSR J1906+0746 около 2028 года.
N+1 14:00
Футбол
Могилевец вернулся к тренировкам после травмы
Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец восстановился после травмы.
Sportbox.RU 16:01
Культура
В Петербурге закрасили граффити с портретом Сергея Бодрова
Сами художники решили отреставрировать рисунок В Санкт-Петербурге закрасили граффити с изображением героя фильма Балабанова "Брат" Данилы Багрова, роль которого исполнял Сергей Бодров-младший.
АиФ Санкт-Петербург 02:37
Политика
МИД Украины выступил против особого статуса в Евросоюзе
МИД Украины выступил категорически против особого статуса в Евросоюзе, который предложила Словения Киеву и Анкаре взамен полноценному членству в ЕС.
Газета.Ru вчера в 08:28
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов в Абу-Даби
Российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов в преддверии боя за титул чемпиона UFC в легком весе.
Sportbox.RU 05:32
Политика
Малайзия не доверяет обвинениям в причастности России к крушению MH17
Малайзия сомневается, что существуют достаточные основания, чтобы обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
RT на русском 15:07
Происшествия
На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25
Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Политика
Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Сирии
Работа по возвращению детей-граждан РФ из Сирии будет вестись во многом по образцу деятельности по возвращению детей из Ирака, хотя уровень сложности уже другой, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 09:21
Политика
В Минэкономразвития отреагировали на критику вице-премьера Мутко
Министерство экономического развития (Минэкономразвития) РФ прокомментировало заявления вице-премьера Виталия Мутко, раскритиковавшего в четверг работу ведомства с пострадавшими от паводка предпринимателями в Иркутской области.
ТАСС 17:30
Здоровье
Назван явный признак скорого инфаркта
Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
Авто
Lada Xray Cross с механикой получила новую мультимедийную систему
Фото: car.ru Мультимедийной системой, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto, оснастили LADA XRay Cross в комплектации Prestige с механической трансмиссией.
DriveNN.ru 04:33