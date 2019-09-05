Экономика

ПРАЙМПРАЙМПринято окончательное инвестиционное решение по «Арктик СПГ 2»

Ввод очередей «Арктик СПГ 2» – в 2023, 2024 и 2026 гг. В рамках Восточного экономического форума участники проекта «Арктик СПГ 2» приняли окончательное инвестиционное решение по проекту.
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НОВАТЭК принял инвестрешение по «Арктик СПГ-2»

Коммерсантъ08:18

НОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»

РБК05:04

Принято окончательное инвестиционное решение по «Арктик СПГ 2»

ПРАЙМ03:42

Принято окончательное инвестиционное решение по проекту «Арктик СПГ 2»

Finam.Ru02:10

«Новатэк» сохранит за собой долю в «Арктик СПГ - 2» в 60%

ТАСС01:21

Японские инвесторы и «Новатэк» подписали документ по «Арктик СПГ - 2»

Вести.Ruвчера в 22:48

Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение

Интерфаксвчера в 21:20
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 19:38, Вашингтон
Наука

Иглоукалывание и эндорфины снизили тягу к алкоголю у крыс

Физическую зависимость от алкоголя у крыс (на других животных метод пока не проверяли) можно ослабить, если вводить иглу для акупунктуры в определенную точку на передней конечности, сообщается в Science Advances.
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Общество

Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

ТАСС вчера в 16:29
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
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Сборная Грузии сыграла вничью с командой Кореи в товарищеском матче.
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Мультфильм выйдет в прокате Великобритании и Ирландии Российский мультфильм «Маша и Медведь» выйдет в прокат в 89 кинотеатрах сети Vue Entertainment в Великобритании.
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Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.
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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» заявил, что хотел бы остаться в США после завершения игровой карьеры.
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Уилл Поултер получил роль в сериале «Властелин колец»

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Премьера клипа Монеточки "Нет монет" состоялась 5 сентября 2019 года.
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Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.
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В Петербурге закрасили граффити с портретом Сергея Бодрова

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МИД Украины выступил категорически против особого статуса в Евросоюзе, который предложила Словения Киеву и Анкаре взамен полноценному членству в ЕС.
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов в преддверии боя за титул чемпиона UFC в легком весе.
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Малайзия сомневается, что существуют достаточные основания, чтобы обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
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Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
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Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Сирии

Работа по возвращению детей-граждан РФ из Сирии будет вестись во многом по образцу деятельности по возвращению детей из Ирака, хотя уровень сложности уже другой, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
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В Минэкономразвития отреагировали на критику вице-премьера Мутко

Министерство экономического развития (Минэкономразвития) РФ прокомментировало заявления вице-премьера Виталия Мутко, раскритиковавшего в четверг работу ведомства с пострадавшими от паводка предпринимателями в Иркутской области.
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