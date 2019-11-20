Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы Власти определились, что после 2025 года, когда истечет действующая долгосрочная программа развития ОАО РЖД, монополии понадобится новая тарифная система. На ее разработку чуть больше года дали Минэкономики, вступит в действие система с 2026 года.

Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы

Космос «Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.

Футбол Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.

Общество Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.

Футбол Известны все 16 участников квалификационного плей-офф Евро-2020 По результатам матчей отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года, который завершился 19 ноября, стали известны все 16 участников квалификационного плей-офф турнира.

Общество Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".

Футбол Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020 CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.

Наука Ученые назвали основную причину возникновения рака MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин, наоборот, может стать причиной возникновения патогенных процессов.

Игры Valve анонсировала продолжение Half-Life Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Буквально вчера появился первый слух о выходе новой части и он подтвердился.

Путешествия Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.

Политика На Украине усомнились в стремлении Зеленского добиться мира в Донбассе Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» выразила мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский в действительности не стремится завершить конфликт в Донбассе, а только играет роль «главного миротворца».

Футбол Определен первый соперник сборной России на Евро-2020 Накануне, 18 ноября, сборные Дании и Ирландии сыграли вничью в матче отборочного тура чемпионата Европы-2020, после чего датчане получили путевку в финальную стадию турнира.

Здоровье За девять месяцев из Коми уехали 5,3 тысячи человек Специалисты зафиксировали превышение смертности над рождаемостью и серьезный миграционный отток: за девять месяцев из Коми в другие регионы республики перебрались 5,3 тысячи человек.

Политика Украина отказалась от договора о транзите газа на условиях «Газпрома» Накануне «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» свое предложение, которое предусматривает транзит газа на прежних условиях, либо заключение нового договора сроком на один год при условии учета прогнозируемого спроса со стороны европейских покупателей на 2020 год.

Происшествия СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.