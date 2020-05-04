Коронавирус
News.ruПриняты правила возмещения доходов по кредитам при строительстве жилья
Российское правительство одобрило правила возмещения недополученных доходов по кредитам на реализацию проектов при строительстве жилых домов.
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Застройщики в России получат субсидии на кредиты при условии сдачи домов в срок
Будущее России. Национальные проекты05:07
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Авто
Рассекречен интерьер нового Hyundai Tucson
За рулем Кубань вчера в 09:19
Общество
Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом
Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
РБК 15:31
Происшествия
В результате обстрела в Донецке трое детей получили ранения
На окраине Донецка произошел обстрел со стороны украинских военных, в результате которого трое детей получили ранения.
Вести.Ru 15:38
Здоровье
516 пациентов находятся на лечении в Коммунарке
Валерий Шарифулин / ТАСС Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящее время на лечении в медучреждении находятся 516 пациентов, 54 из них - в реанимации, в том числе 29 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
РЕН ТВ 02 мая в 03:17
Общество
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04:22
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип петербургской группы Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube.
Мойка78 06:12
Происшествия
В Москве выпали из окна и погибли двое детей
ТВ Центр вчера в 05:20
Футбол
Сын Плющенко ответил Аршавину, которому больно на него смотреть
Семилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, ответил на слова бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, который в беседе с бывшим одноклубником Александром Кержаковым сказал, что мальчик «из-под палки» участвует в семейных видеороликах, публикуемых в «Инстаграме».
Чемпионат 14:32
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию в ЕК
Староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
РИА Новости 16:52
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Авто
Составлен рейтинг самых дешёвых автомобилей в 2020 году
Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
Происшествия
Камеры сняли массовую драку на юго-востоке Москвы
Камеры видеонаблюдения зафиксировали массовую драку на Рязанском проспекте в Москве.
Известия 12:37
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $27,8 за баррель
Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 16:00
Шоу-бизнес
Александр Петров сделал необычный подарок своей возлюбленной
Сегодня девушке Александра Петрова актрисе Стасе Милославской исполнилось 25 лет. В связи с карантином влюбленные отметили торжество вдвоем.
Paparazzi.ru 15:27
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК 02 мая в 17:06
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
Авто
Назвали стоимость электрической версии УАЗ «Хантер»
Как рассказал Морис Уорд, глава компании MW Motors, d среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 тыс евро или около 3,3 млн рублей.
SpeedMe 04:36
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ 10:09
Общество
Жертв гигантских азиатских шершней обнаружили в США
Как считают ученые, к которым обратилось CNN, пчелы стали жертвами гигантских азиатских шершней.
ИА Красная Весна вчера в 10:25
Экономика
Фондовые индексы Dow Jones и S&P резко упали
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в конце апреля показали серьёзный рост, отыграв мартовское падение, произошедшее на фоне пандемии коронавируса.
News.ru 01:31
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о невозможности победы над коронавирусом
Полная победа над заболеванием COVID-19 и прекращение распространения коронавирусной инфекции не представляются возможными.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:39
Общество
Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии
Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
Авто
Tesla планирует нарастить объем производства Model 3 в Шанхае
ТАСС вчера в 07:43
Кино
Вин Дизель анонсировал продолжение работы над четвертым «Риддиком»
Американский актер Вин Дизель заявил, что сценарий четвертой части франшизы о приключениях Риддика (рабочее название – «Фурия») завершат уже в течение следующей недели.
Профиль 10:38
Футбол
Смолов вылетел в Испанию и вскоре присоединится к «Сельте»
Организатором перелета форварда выступила «Сельта», которая не будет его наказывать за решение покинуть Испанию и вернуться в Россию.
ODDS.ru 11:18
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Общество
Особое мнение: Николай Усков
Редакционный директор журнала "Форбс" Николай Усков высказывал.
Эхо Москвы 14:11
Общество
В Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей
На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры.
РИА Новости 04:26