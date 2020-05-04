Российское правительство одобрило правила возмещения недополученных доходов по кредитам на реализацию проектов при строительстве жилых домов.

Приняты правила возмещения доходов по кредитам при строительстве жилья

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