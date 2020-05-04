Коронавирус
News.ruПриняты правила возмещения доходов по кредитам при строительстве жилья
Российское правительство одобрило правила возмещения недополученных доходов по кредитам на реализацию проектов при строительстве жилых домов.
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Застройщики в России получат субсидии на кредиты при условии сдачи домов в срок
Будущее России. Национальные проекты05:07
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Общество
Об условии окончания эпидемии коронавируса рассказали в Минздраве
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико назвал условие, после реализации которого можно говорить об окончании эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 09:32
Футбол
Кристиан Вьери: «Холанд отказал „Ювентусу“? Правильно поступил»
Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери прокомментировал информацию, что форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд имел вариант продолжения карьеры в «Ювентусе».
Матч ТВ 20:21
Общество
Михалков заявил о цензуре из-за фильма о чипировании людей Гейтсом
Телеканал «Россия 24» снял с эфира повтор выпуска авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».
РБК 02 мая в 13:56
Здоровье
Врач оценил вероятность второй волны пандемии коронавируса в России
Если не получится снизить скорость распространения коронавируса, осенью россиян может ожидать вторая волна пандемии, заявил в интервью "Российской газете" доктор медицинских наук Антон Ершов.
РИА Новости 13:12
Космос
Россия запустит первый метеорологический спутник в Арктике
В настоящее время космический аппарат "Арктика-М" № 1 изготовлен и проходит электро-радиотехнические испытания по программе разобранного космического аппарата.
Якутия 24 вчера в 22:10
Армия и оружие
Окраины сирийского Алеппо подверглись ракетному обстрелу
Юго-восточный пригород сирийского Алеппо подвергся ракетному обстрелу этой ночью, передает ТАСС сообщение местного агентства САНА.
Российская газета 17:28
Здоровье
Парадокс от врачей-вирусологов: коронавирус предпочитает некурящих
Удивительные наблюдения сделали российские и зарубежные врачи, занимающиеся лечением больных коронавирусом: по непонятным причинам COVID-19 «недолюбливает» курильщиков и поражает значительно чаще в некурящих людей.
Хорошие новости 16:39
Политика
В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»
На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт 07:15
Общество
Минтруд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней в мае
В Министерстве труда разъяснили, как будут оплачиваться нерабочие дни 6, 7 и 8 мая.
RT на русском 13:10
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Общество
В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Мосгорздрава.
Lenta.ru 15:32
Общество
Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандала
Блогер и экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии, пишет РИА Новости.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.
РБК 17:49
Общество
В Ленобласти допустили смягчение ограничительных мер после праздников
«По итогам анализа заболеваемости коронавирусной инфекцией в районах области после майских праздников будут приняты решения о смягчении и частичной отмене ограничительных мер», — говорится в сообщении.
РБК 16:31
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Экономика
ФНС разъяснила процесс выплаты субсидий пострадавшему бизнесу
Сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу начал работать в России с 1 мая.
Солидарность вчера в 06:42
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:23
Политика
Евросоюз невыгоден в условиях кризиса, считает глава МИД Польши
Комментируя сложившуюся в Европе ситуацию, вокруг пандемии коронавируса, Чапутович заявил, что «Европейский союз будет существовать, пока это будет в интересах стран-членов».
ИА Красная Весна 05:16
Общество
NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России
Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»
Газета.Ru 18:52
Здоровье
В Омске больницу закрыли на карантин
Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
Общество
Режим ЧС в Японии продлен до 31 мая
Вести.Ru 05:12
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Авто
Назвали стоимость электрической версии УАЗ «Хантер»
Как рассказал Морис Уорд, глава компании MW Motors, d среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 тыс евро или около 3,3 млн рублей.
SpeedMe 04:36
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07