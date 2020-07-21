Экономика
ИА Красная ВеснаВ бюджет ЕС включили €5 млрд для стран, пострадавших от Brexit
Принятый семилетний бюджетный план ЕС предусматривает создание фонда в €5 млрд для наиболее пострадавших от выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) стран, сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин 21 июля на встрече с журналистами по итогам саммита ЕС.
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском вчера в 06:57
Армия и оружие
Сирийским военным удалось захватить самый скрытный беспилотник в мире
Ряд средств массовой информации, ссылаясь на публикации в Telegram-каналах сообщают, что военнослужащим сирийских правительственных сил удалось заполучить микро-беспилотник Black Hornet 3. Авторы материала предполагают, что микро-дрон оказался у сирийских военных в провинции Эль-Хасаке несколько дней назад.
Военное дело 01:22
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС вчера в 16:35
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как сообщают российские автодилеры, новая модель автомобиля Volkswagen Arteon приходит на смену Passat CC.
Anonsens вчера в 21:47
Здоровье
Что случилось за день. Главные новости РБК
Сам Фургал узнал о протестах в регионе из телеграммы от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин.
РБК вчера в 12:28
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС вчера в 09:18
Происшествия
В Заводском районе пожилой саратовец застрелил соседа. Возбуждено дело
В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Взгляд-инфо 00:49
Общество
В Москве трансгендерную активистку арестовали на 14 суток и отправили в спецприемник для мужчин
Участницу одиночных пикетов у Госдумы против поправок в Семейный кодекс признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Экономика
Последствия деноминации рубля для России названы
Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия.
ToDay News Ufa вчера в 07:54
Армия и оружие
Научпоп. Россию вновь обвиняют в использовании боевых дельфинов
Американский военный эксперта решил обвинить Россию в применении боевых дельфинов.
Вести.Ru вчера в 18:11
Здоровье
Заплыв клиентов: как в бассейнах снижают риск заболеть COVID-19
Для бассейнов необходимо разработать новые правила, чтобы исключить заражение посетителей коронавирусом.
Известия вчера в 17:01
Экономика
ЮГК увеличила долю в Petropavlovsk за счет конвертации облигаций
"Южуралзолото ГК" (ЮГК) увеличила свою долю в капитале Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") путем конвертации облигаций в акции, следует из сообщения ЮГК.
Вестник золотопромышленника вчера в 05:24
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Авто
Названы лучшие полноприводные авто с пробегом
ToDay News Ufa 01:01
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 01:09
Политика
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Известия 00:20
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России.
Piter.tv 18 июля в 07:05
Фигурное катание
В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская
В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
Здоровье
Испанский диетолог назвал простой продукт, помогающий похудеть
ToDay News Ufa вчера в 10:12
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:48
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 12:38
Футбол
Гвардиола: «Уважаю „Арсенал“ за то, что они делают на поле, но не вне его»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после поражения от "Арсенала" (0:2) в полуфинале Кубка Англии рассказал о своём отношении к лондонскому клубу.
Soccer.ru 00:36
Политика
Конгрессмены США одобрили инициативу о запрете TikTok для госорганов
Палата представителей Конгресса США 21 июля одобрила внесение поправки о запрете приложения TikTok для госорганов страны в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября).
ТАСС вчера в 21:41
Общество
На Украине из памятника Ленину сделали болгарина
Известия вчера в 23:48
Общество
Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24