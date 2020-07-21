Принятый семилетний бюджетный план ЕС предусматривает создание фонда в €5 млрд для наиболее пострадавших от выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) стран, сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин 21 июля на встрече с журналистами по итогам саммита ЕС.

В бюджет ЕС включили €5 млрд для стран, пострадавших от Brexit

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