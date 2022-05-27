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При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина

Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины белгородского села Нехотеевка вечером 27 мая, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
REGNUM
Также повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи.
RT на русском
Есть пострадавший — мужчина с осколочным ранением голени, — написал
 Гладков.
News.ru
Приграничные районы Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.
ФедералПресс

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