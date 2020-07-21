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Городской ревизор
Городской ревизор

Приостановить индексацию зарплат чиновников предлагает Минфин РФ

В соответствии с мерами, призванными сбалансировать федеральный бюджет, сокращения коснутся не только военной сферы: расходы бюджета в общем в названный период будут снижены на 10%. Отмечается, что сокращения затронут индексацию зарплат чиновников, реформу оплаты труда федеральных госслужащих.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.
РБК21 июля в 02:54
Подробнее о событии
Deita.ru

Начали с пенсий, продолжат с зарплатами: Делягин раскрыл планы Минфина

Deita.ru20:30
Forbes

Секвестр не для всех: кому выгодно урезание расходов бюджета

Forbesвчера в 10:12
ФедералПресс

«Данная система была рассчитана на мотивацию глав регионов». Эксперт об индексации зарплат чиновников

ФедералПрессвчера в 06:26
ТАСС

РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

ТАСС21 июля в 03:59
Газета.Ru

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Газета.Ru21 июля в 03:27
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

РБК21 июля в 02:54
URA.Ru

В России предложили не повышать зарплаты чиновникам до 2023 года

URA.Ru20 июля в 23:50
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русском14:04
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В Австрии осудили чеченца за терроризм и атаки на российских военных

Земельный суд Вены осудил на 10 лет выходца из Чечни и боевика террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России) в подготовке нападения на российских военных, повлекшего смерть четырех человек.
Lenta.ru14:07
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Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Газета.Ru14:38
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Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru03:03
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