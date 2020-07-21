Экономика
Городской ревизорПриостановить индексацию зарплат чиновников предлагает Минфин РФ
В соответствии с мерами, призванными сбалансировать федеральный бюджет, сокращения коснутся не только военной сферы: расходы бюджета в общем в названный период будут снижены на 10%. Отмечается, что сокращения затронут индексацию зарплат чиновников, реформу оплаты труда федеральных госслужащих.
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с чего всё началось
Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.РБК21 июля в 02:54
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