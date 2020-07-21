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Городской ревизор

Приостановить индексацию зарплат чиновников предлагает Минфин РФ

В соответствии с мерами, призванными сбалансировать федеральный бюджет, сокращения коснутся не только военной сферы: расходы бюджета в общем в названный период будут снижены на 10%. Отмечается, что сокращения затронут индексацию зарплат чиновников, реформу оплаты труда федеральных госслужащих.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.
РБК21 июля в 02:54
Подробнее о событии
Deita.ru

Начали с пенсий, продолжат с зарплатами: Делягин раскрыл планы Минфина

Deita.ru20:30
Forbes

Секвестр не для всех: кому выгодно урезание расходов бюджета

Forbesвчера в 10:12
URA.Ru

В России предложили не повышать зарплаты чиновникам до 2023 года

URA.Ru20 июля в 23:50
ТАСС

РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

ТАСС21 июля в 03:59
Газета.Ru

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Газета.Ru21 июля в 03:27
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

РБК21 июля в 02:54
ФедералПресс

«Данная система была рассчитана на мотивацию глав регионов». Эксперт об индексации зарплат чиновников

ФедералПрессвчера в 06:26
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