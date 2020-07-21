Приостановить индексацию зарплат чиновников предлагает Минфин РФ
Смотрите также
В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ
Захвативший заложников в Луцке задержан
Компания Jeep отзывает в России 253 авто
Нюша разделась и шокировала фанатов татуировкой
Мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции в Полтаве
Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
Охлобыстин встал на защиту Асмус после ее развода с Харламовым
Дегтярев отказался общаться с митингующими хабаровчанами
The Rolling Stones выпустила ранее неизвестную песню 1974 года
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Глава СКР Бастрыкин дал оценку делу Фургала
В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35
Asus представила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Путин по видеосвязи запустил установку по переработке нефти в Москве
Кремль прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ
Мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции в Полтаве
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
Глава СКР Бастрыкин дал оценку делу Фургала
Названа доля россиян с лишним весом
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Первый китайский марсоход «Тяньвэнь-1» вышел на заданную орбиту
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
В соответствии с мерами, призванными сбалансировать федеральный бюджет, сокращения коснутся не только военной сферы: расходы бюджета в общем в названный период будут снижены на 10%. Отмечается, что сокращения затронут индексацию зарплат чиновников, реформу оплаты труда федеральных госслужащих.В источнике
С чего всё началось
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.
РБК21 июля в 02:54
Подробнее о событии